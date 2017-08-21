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    Серхио Рамос просит испанских судей давать футболистам бороться

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос после удаления в матче первого тура Примеры против «Депортиво» (3:0) призвал испанских арбитров давать футболистам бороться.

    «Полагаю, нашим судьям есть смысл обратить внимание на английский футбол, где рефери дают командам бороться, играть. Мне такой подход был бы по душе. Это, собственно, касается не только Англии. Арбитры в Европе более лояльны.

    Со своим удалением в Ла-Корунье я не согласен, но уважаю решение судьи», – заявил Рамос в эфире Onda Cero.

    Ранее «Бомбардир» писал, что защитник повторил антирекорд Примеры по красным карточкам.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 13:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 21 августа 2017, 16:16

      Косит соперника борьба... тебя в UFC отправит нужно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 21 августа 2017, 14:01

      Борись-борись-борись и больше не сердись...

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