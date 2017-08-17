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Божович: «Црвена Звезда» была бы в первой десятке в РФПЛ»

17 августа 2017, 08:05
2

Бывший тренер «Црвены Звезды» Миодраг Божович, работающий сейчас в тульском «Арсенале», поделился своими впечатлениями от сербского клуба. По его словам, команда могла бы претендовать на попадание в десятку в российской Премьер-лиге.

Первый матч четвертого отборочного раунда Лиги Европы «Краснодар» – «Црвена Звезда» пройдет в четверг, 17 августа, в 20:00 по московскому времени.

– На, что могла бы «Црвена Звезда» рассчитывать в российском чемпионате?

– Ох, ну и вопрос! Вот так, схода точно не отвечу. Но то, что команда оказалась бы в первой десятке, убежден. Здесь еще многое зависит от состояния соперников. И потом в России не будет болельщиков «Звезды». А это огромная сила.

– Сейчас белградский клуб лидирует в чемпионате, имея после пяти туров пять побед, шестнадцать забитых мячей и только один пропущенный. Судя по всему, соперник «Краснодара» на ходу?

– К сожалению, я не видел команду в деле, но показатели действительно впечатляющие. Даже, если бы они были и поскромней, все равно посоветовал бы краснодарцам выйти на игру с максимальным настроем. Хотя, уверен, что так оно и будет.

– С того момента, как вы покинули «Црвену Звезду», в ней произошли какие-то качественные изменения?

– Во-первых, ее возглавил хороший специалист Владан Милоевич, сумевший быстро найти с командой общий язык. Во-вторых, клуб провел довольно масштабную трансферную компанию. Из всех приобретений я бы выделил форварда Пешича, выступавшего за «Тулузу». Высокий, хорош на втором этаже, забивной. Сейчас, после пяти туров на его счету пять голов. Отлично вписался в состав и полузащитник Йовичич, который знаком вам по «Амкару». Обычно через него «Звезда» ведет игру. Но сейчас он травмирован и в Краснодаре на поле не выйдет.

– Какому игровому рисунку «Црвена Звезда» отдает предпочтение?

– Чаще всего это зависит от противника, который всегда тщательно изучается. Думаю, во встрече с «Краснодаром» белградцы сделают акцент на игре от обороны с быстрыми контратаками. Это дежурная тактика для любой команды, выступающей на выезде.

– Какую линию у соперника «Краснодара» можно назвать ведущей?

– Среднюю. Заводилы в ней африканец Канга, который был у меня в «Ростове», голландец Доналд с французом Ле Таллеком, выступавшие в «Мордовии» Юрия Семина, Срнич. Все они «на ты» с техникой, хорошо и быстро соображают, владеют пасом. Особенно выделил бы быстрого Канга, который очень опасен при завершении атак.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Краснодар Црвена Звезда Божович Миодраг
Комментарии (2)
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спанчес
1502954801
И потом в России не будет болельщиков «Звезды» а Спартак?
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cska-62
1502997635
Судя по сегодняшней игре, в РФПЛ "Црвена Звезда" была бы в восьмёрке сильнейших. Без проблем! За медали поборолась бы вряд ли, а вот за место в еврокубках вполне бы могла. Очень приличная команда.
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