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    Зидан: «До 31 августа может произойти все, что угодно»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообещал сохранить нынешний состав своей команды без изменений, но сделал поправку на непредсказуемость трансферного рынка.

    «На данный момент я более чем доволен составом своей команды. Они все останутся в «Реале».

    Но нужно понимать, что до 31 августа может произойти все, что угодно. У меня нет возможности контролировать рынок. Могу лишь еще раз сказать, что я доволен своими игроками», – сказал Зидан.

    Напомним, что трансферное окно в Европе закрывается 31 августа.

    Источник: AS

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    16.08.2017 11:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian 16 августа 2017, 14:03

      Бензема - форвард загадка вообще) Как Кокорин в прошлом сезоне

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Dmitrii Darian 16 августа 2017, 18:41

      загадка? ну да, загадка "стрельнет дерево или нет"... зато если стрельнул - на него можно вообще забить, потому что будет только партачить

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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian > k4kuzma 17 августа 2017, 09:21

      я о том же)) номинально он на поле, но по факту максимум пол игрока ) десяток голов за Реал в сезоне и центрфорварда пфф... Стата шляпа, я 4 сезон не могу понять фига его не продадут

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > Dmitrii Darian 17 августа 2017, 09:37

      ну в теории они неплохо сыграны с роналду, и как для центр форварда - он отдает на него много голевых... но вчера его не было на поле

      а еще бензема много, как для центр форварда херит моментов...

      вобщем все делает много, как для центрфорварда, кроме забивания голов...

      самый наверно непонятный форвард реала за последние лет 15 или может больше

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      Рейтинг: +85

      Dmitrii Darian > k4kuzma 17 августа 2017, 09:47

      с роном марсело сыгран отлично, бензема же сам с собой не сыгран)) к пересу по поводу напов вопросов много из-за его трансферов непонятных, зачем морату ливанули не ясно, зато полузащитников ратировать даже не поймешь как такая толпа

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      Рейтинг: +1130

      petr69 16 августа 2017, 12:58

      В нападение необходимо,- Бензема, Бэйл не впечатляют. Кого то типа Кейна

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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 16 августа 2017, 12:38

      А все таки надо бы кого-то купить (хотя бы на качественную замену), а то весь сезон одним составом будет очень не просто пройти

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      Рейтинг: -55

      Real. > Kybik-Pybik 16 августа 2017, 13:04

      Ройс нужен

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