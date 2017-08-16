Зидан: «До 31 августа может произойти все, что угодно»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пообещал сохранить нынешний состав своей команды без изменений, но сделал поправку на непредсказуемость трансферного рынка.

«На данный момент я более чем доволен составом своей команды. Они все останутся в «Реале».

Но нужно понимать, что до 31 августа может произойти все, что угодно. У меня нет возможности контролировать рынок. Могу лишь еще раз сказать, что я доволен своими игроками», – сказал Зидан.

Напомним, что трансферное окно в Европе закрывается 31 августа.