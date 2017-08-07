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  • Бубнов – о разгроме «Спартака»: «Не думаю, что команда окажется в нокдауне. Подобные удары были и в прошлом году»

Бубнов – о разгроме «Спартака»: «Не думаю, что команда окажется в нокдауне. Подобные удары были и в прошлом году»

7 августа 2017, 21:12
15

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1) выразил мнение, что данное поражение не станет для московского клуба началом неудачной серии.

На данный момент действующий чемпион страны занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Не думаю, что «Спартак» окажется в нокдауне. Они уже получали подобные удары в прошлом году и справлялись с ними. В этом смысле команда опытна. Думаю, правильные выводы будут сделаны, и они начнут исправлять ситуацию уже в следующем туре», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Бубнов Александр
Комментарии (15)
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MARSIanins
1502129741
Спартак в любом состоянии должен обыгрывать Арсенал, победа над этой командой никак не может считаться исправлением ситуации
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Бугимен
1502130512
Все правильно Бубнов, все проигрывают,тот же Зенит отгреб от ТЕРЕКА 4-0 но это не смертельно!Мы будем продолжать нашу борьбу за звание ЧЕМПИОНЫ!
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Zubo
1502132288
Да всё будет ОК, ну немного больше пропустили чем хотелось бы, надеюсь Спартак вернётся в строй, а то вообще играть не с кем...
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insider_retro
1502134078
Футбол игровой командный вид спорта и как всё в жизни развивается по спирали.... Проигрыш одного матча, пусть и принципиального, тяжёлое испытание для любого коллектива... Но профессиональные команды и в этом должны находить положительное и черпать энергию для новых побед и борьбы.... "Табличка на граблях: «Не пропусти удар. Напоминаю...»..." (Джулиана Вильсон)
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alp
1502134960
В этом смысле команда опытна - хер поспоришь - великие в последние годы регулярно по пятаку вынимают от Зенита ))
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alex1951
1502137959
В нокдауне Буба, папаша Рейнголььд,ловчевы.... даже отсобачить питомцев Карреры сил не осталось!
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paracetamol
1502138876
Свин часто тычут носом в толчок. Они после этого вытрутся и опять орут что лучшие. До следующего тычка.
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мы_не_рабы
1502139113
А что собственно случилось? Обидное поражение? Да обидное. Зенит переиграл? Да, переиграл. Был сильнее по игре, Манчини переиграл Карреру, залетело почти всё, что должно было залететь. Потерпели поражение на выезде. Две ничьи на выезде. С Динамо (самое старинное противостояние, ещё со времён Берии), которое ещё попортит крови многим лидерам. С Уфой, очень неудобный соперник и не только для Спартака. Уфа в том сезоне обыграла Спартак на Открытие - Арене. Были крупные поражения и в том году. Ничего, выдержали. Только 4-ый тур. Вся борьба ещё впереди.
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FERZZ
1502167529
Ни чего страшного до лиги Чемпионов оклемается, да наверное еще раньше на ком нибудь оторвется!!!
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