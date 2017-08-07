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    Бубнов – о разгроме «Спартака»: «Не думаю, что команда окажется в нокдауне. Подобные удары были и в прошлом году»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1) выразил мнение, что данное поражение не станет для московского клуба началом неудачной серии.

    На данный момент действующий чемпион страны занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Не думаю, что «Спартак» окажется в нокдауне. Они уже получали подобные удары в прошлом году и справлялись с ними. В этом смысле команда опытна. Думаю, правильные выводы будут сделаны, и они начнут исправлять ситуацию уже в следующем туре», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    07.08.2017 21:12
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +81

      FERZZ 8 августа 2017, 07:45

      Ни чего страшного до лиги Чемпионов оклемается, да наверное еще раньше на ком нибудь оторвется!!!

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 августа 2017, 23:51

      А что собственно случилось? Обидное поражение? Да обидное. Зенит переиграл? Да, переиграл. Был сильнее по игре, Манчини переиграл Карреру, залетело почти всё, что должно было залететь. Потерпели поражение на выезде. Две ничьи на выезде. С Динамо (самое старинное противостояние, ещё со времён Берии), которое ещё попортит крови многим лидерам. С Уфой, очень неудобный соперник и не только для Спартака. Уфа в том сезоне обыграла Спартак на Открытие - Арене. Были крупные поражения и в том году. Ничего, выдержали. Только 4-ый тур. Вся борьба ещё впереди.

      4
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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 7 августа 2017, 23:47

      Свин часто тычут носом в толчок. Они после этого вытрутся и опять орут что лучшие. До следующего тычка.

      -2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 7 августа 2017, 23:32

      В нокдауне Буба, папаша Рейнголььд,ловчевы....
      даже отсобачить питомцев Карреры сил не осталось!

      0
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      Рейтинг: +11239

      alp 7 августа 2017, 22:42

      В этом смысле команда опытна - хер поспоришь - великие в последние годы регулярно по пятаку вынимают от Зенита ))

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 22:27

      Футбол игровой командный вид спорта и как всё в жизни развивается по спирали.... Проигрыш одного матча, пусть и принципиального, тяжёлое испытание для любого коллектива... Но профессиональные команды и в этом должны находить положительное и черпать энергию для новых побед и борьбы....

      "Табличка на граблях: «Не пропусти удар. Напоминаю...»..." (Джулиана Вильсон)

      4
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 7 августа 2017, 21:58

      Да всё будет ОК, ну немного больше пропустили чем хотелось бы, надеюсь Спартак вернётся в строй, а то вообще играть не с кем...

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      Рейтинг: +11239

      alp > Zubo 7 августа 2017, 22:43

      да, пожалуй, пусь лучше спартачок будет сильным. с таких корону снимать приятнее

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 7 августа 2017, 21:28

      Все правильно Бубнов, все проигрывают,тот же Зенит отгреб от ТЕРЕКА 4-0 но это не смертельно!Мы будем продолжать нашу борьбу за звание ЧЕМПИОНЫ!

      5
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      Рейтинг: +13

      MARSIanins 7 августа 2017, 21:15

      Спартак в любом состоянии должен обыгрывать Арсенал, победа над этой командой никак не может считаться исправлением ситуации

      3
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      Рейтинг: +38

      газмяс67 > MARSIanins 7 августа 2017, 21:52

      Это верно. Посмотрим, что будет в матче с коняшками!!!

      2
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      Рейтинг: +17807

      ilichkadr > MARSIanins 7 августа 2017, 22:21

      Игры с ЦСКА и Локомотивом дадут ответы. Выиграют обе встречи, значит поражение от Зенита пошло на пользу. Если нет, то можно поставить крест не только на ЛЧ, но и на место в тройке призеров.

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