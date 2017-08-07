Бубнов – о разгроме «Спартака»: «Не думаю, что команда окажется в нокдауне. Подобные удары были и в прошлом году»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 4-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (5:1) выразил мнение, что данное поражение не станет для московского клуба началом неудачной серии.

На данный момент действующий чемпион страны занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Не думаю, что «Спартак» окажется в нокдауне. Они уже получали подобные удары в прошлом году и справлялись с ними. В этом смысле команда опытна. Думаю, правильные выводы будут сделаны, и они начнут исправлять ситуацию уже в следующем туре», – сказал Бубнов.