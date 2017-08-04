«Милан» сыграет со «Шкендией», а «Эвертон» встретится с «Хайдуком» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы

В Ньоне сегодня состоялась жеребьевка квалификационного раунда Лиги Европы.
«Бомбардир» представляет вашему вниманию все пары 4-го отборочного этапа турнира.
Лига Европы. 4-й отборочный раунд. Жеребьевка
«Шкендия» (Македония) – «Милан» (Италия)
«Вардар» (Македония) – «Фенербахче» (Турция)
«Аякс» (Голландия) – «Русенборг» (Норвегия)
«Осиек» (Хорватия) – «Аустрия» (Австрия)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Россия)
«Альтах» (Австрия) – «Маккаби» Т-А (Израиль)
БАТЭ (Белоруссия) – «Александрия (Украина)
«Брюгге» (Бельгия) – АЕК (Греция)
«Маритиму» (Португалия) – «Динамо» (Украина)
«Динамо» (Хорватия) – «Скендербеу» (Албания)
«Лудогорец» (Болгария) – «Судува» (Литва)
«Панатинаикос» (Греция) – «Атлетик» (Испания)
«Аполлон» (Кипр) – «Мидтьюлланд» (Дания)
«Домжале» (Словения) – «Марсель» (Франция)
«Партизан» (Сербия) – «Видеотон» (Венгрия)
«Хабнафьордур» (Исландия) – «Брага» (Португалия)
«Эвертон» (Англия) – «Хайдук» (Хорватия)
«Утрехт» (Голландия) – «Зенит» (Россия)
«Легия» (Польша) – «Шериф» (Молдавия)
«Вииторул» (Болгария) – «Зальцбург» (Австрия)
«Виктория» (Чехия) – АЕК (Кипр)
ПАОК (Греция) – «Эстерсунд» (Швеция).