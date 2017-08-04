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    «Милан» сыграет со «Шкендией», а «Эвертон» встретится с «Хайдуком» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы

    В Ньоне сегодня состоялась жеребьевка квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Бомбардир» представляет вашему вниманию все пары 4-го отборочного этапа турнира.

    Лига Европы. 4-й отборочный раунд. Жеребьевка

    «Шкендия» (Македония) – «Милан» (Италия)

    «Вардар» (Македония) – «Фенербахче» (Турция)

    «Аякс» (Голландия) – «Русенборг» (Норвегия)

    «Осиек» (Хорватия) – «Аустрия» (Австрия)

    «Црвена Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Россия)

    «Альтах» (Австрия) – «Маккаби» Т-А (Израиль)

    БАТЭ (Белоруссия) – «Александрия (Украина)

    «Брюгге» (Бельгия) – АЕК (Греция)

    «Маритиму» (Португалия) – «Динамо» (Украина)

    «Динамо» (Хорватия) – «Скендербеу» (Албания)

    «Лудогорец» (Болгария) – «Судува» (Литва)

    «Панатинаикос» (Греция) – «Атлетик» (Испания)

    «Аполлон» (Кипр) – «Мидтьюлланд» (Дания)

    «Домжале» (Словения) – «Марсель» (Франция)

    «Партизан» (Сербия) – «Видеотон» (Венгрия)

    «Хабнафьордур» (Исландия) – «Брага» (Португалия)

    «Эвертон» (Англия) – «Хайдук» (Хорватия)

    «Утрехт» (Голландия) – «Зенит» (Россия)

    «Легия» (Польша) – «Шериф» (Молдавия)

    «Вииторул» (Болгария) – «Зальцбург» (Австрия)

    «Виктория» (Чехия) – АЕК (Кипр)

    ПАОК (Греция) – «Эстерсунд» (Швеция).

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2017 14:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +448

      Paladius 4 августа 2017, 17:03

      Не самый благоприятный жребий для наших, но проходить обязаны! Есть также надежда, что у Португалии на одну команду меньше станет Динамо-Маритиму!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 4 августа 2017, 14:51

      Могли бы и послабже соперники достаться....голландцы по привычке уже будут в атаке играть а у зеньке с защитой то не все в порядке...а звезда довольноки приличный клуб+ с полным стадионом играть на выезде быкам будет не легко

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