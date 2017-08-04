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  • «Милан» сыграет со «Шкендией», а «Эвертон» встретится с «Хайдуком» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы

«Милан» сыграет со «Шкендией», а «Эвертон» встретится с «Хайдуком» в 4-м отборочном раунде Лиги Европы

4 августа 2017, 14:30
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В Ньоне сегодня состоялась жеребьевка квалификационного раунда Лиги Европы.

«Бомбардир» представляет вашему вниманию все пары 4-го отборочного этапа турнира.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд. Жеребьевка

«Шкендия» (Македония) – «Милан» (Италия)

«Вардар» (Македония) – «Фенербахче» (Турция)

«Аякс» (Голландия) – «Русенборг» (Норвегия)

«Осиек» (Хорватия) – «Аустрия» (Австрия)

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Краснодар» (Россия)

«Альтах» (Австрия) – «Маккаби» Т-А (Израиль)

БАТЭ (Белоруссия) – «Александрия (Украина)

«Брюгге» (Бельгия) – АЕК (Греция)

«Маритиму» (Португалия) – «Динамо» (Украина)

«Динамо» (Хорватия) – «Скендербеу» (Албания)

«Лудогорец» (Болгария) – «Судува» (Литва)

«Панатинаикос» (Греция) – «Атлетик» (Испания)

«Аполлон» (Кипр) – «Мидтьюлланд» (Дания)

«Домжале» (Словения) – «Марсель» (Франция)

«Партизан» (Сербия) – «Видеотон» (Венгрия)

«Хабнафьордур» (Исландия) – «Брага» (Португалия)

«Эвертон» (Англия) – «Хайдук» (Хорватия)

«Утрехт» (Голландия) – «Зенит» (Россия)

«Легия» (Польша) – «Шериф» (Молдавия)

«Вииторул» (Болгария) – «Зальцбург» (Австрия)

«Виктория» (Чехия) – АЕК (Кипр)

ПАОК (Греция) – «Эстерсунд» (Швеция).

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Эвертон Милан Аякс Фенербахче
Комментарии (2)
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алекс88
1501847475
Могли бы и послабже соперники достаться....голландцы по привычке уже будут в атаке играть а у зеньке с защитой то не все в порядке...а звезда довольноки приличный клуб+ с полным стадионом играть на выезде быкам будет не легко
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Paladius
1501855425
Не самый благоприятный жребий для наших, но проходить обязаны! Есть также надежда, что у Португалии на одну команду меньше станет Динамо-Маритиму!
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