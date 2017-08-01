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    Президент «Барселоны» хочет пожаловаться на «ПСЖ» из-за трансфера Неймара

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов оформить официальную жалобу в УЕФА на «ПСЖ» в связи с возможным переходом нападающего Неймара во французский клуб, сообщает L'Équipe. Дело в том, что инициатором такого перехода выступил бразилец, представители которого самостоятельно вели переговоры с парижанами, хотя этим должны заниматься именно каталонцы.

    Бразилец играет в «Барселоне» с 2013 года. За это время он сыграл 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2017 10:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 2 августа 2017, 16:31

      Добавьте функцию АнтиХэштег - Неймар, что бы новости на данную темы скрывались у меня..
      Или ещё лучше галочку - "Скрыть желтизну"

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      Рейтинг: +158

      Эхнатон 1 августа 2017, 13:36

      Бред. Барса ведет себя как капризная шестилетка.
      - Петя, давай ты Вовочке отдашь солдатика?
      - (топая ножкой)А он мне пускай даст машинку...
      Вовочка отдаёт машинку, забирает солдатика и уходит.
      И тут Петя закатывает истерику.
      - У меня солда-атика отобра-али!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 1 августа 2017, 12:29

      Не понимаю почему агенты не могли вести переговоры если Париж сразу согласился выкупить за стоимость в контракте. То есть Барселона уже 100% согласна. Соответственно единственное что оставалось - договориться с игроком, чем они собственно и занимались

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 августа 2017, 12:21

      Умейте достойно проигрывать, пусть и не на поле, а не жаловаться всем и вся как последние шалашофки.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 августа 2017, 11:48

      а что жаловаться??? Говорили Вам, отстаньте от вератти. Уверен ПСЖ специльно пошло на покупку неймара, чтобы проучить барсу.

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      Рейтинг: +1049

      mig28 1 августа 2017, 11:26

      Чего жаловаться-то?! Своих ключевых игроков надо уметь "ублажать"! И тогда никто не будет трансфера требовать

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