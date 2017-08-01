Президент «Барселоны» хочет пожаловаться на «ПСЖ» из-за трансфера Неймара

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов оформить официальную жалобу в УЕФА на «ПСЖ» в связи с возможным переходом нападающего Неймара во французский клуб, сообщает L'Équipe. Дело в том, что инициатором такого перехода выступил бразилец, представители которого самостоятельно вели переговоры с парижанами, хотя этим должны заниматься именно каталонцы.

Бразилец играет в «Барселоне» с 2013 года. За это время он сыграл 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 результативных передач.