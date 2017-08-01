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  • Президент «Барселоны» хочет пожаловаться на «ПСЖ» из-за трансфера Неймара

Президент «Барселоны» хочет пожаловаться на «ПСЖ» из-за трансфера Неймара

1 августа 2017, 10:44
9

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу готов оформить официальную жалобу в УЕФА на «ПСЖ» в связи с возможным переходом нападающего Неймара во французский клуб, сообщает L'Équipe. Дело в том, что инициатором такого перехода выступил бразилец, представители которого самостоятельно вели переговоры с парижанами, хотя этим должны заниматься именно каталонцы.

Бразилец играет в «Барселоне» с 2013 года. За это время он сыграл 186 матчей, забил 105 голов и отдал 80 результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Бартомеу Жозеп
Комментарии (9)
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mig28
1501575962
Чего жаловаться-то?! Своих ключевых игроков надо уметь "ублажать"! И тогда никто не будет трансфера требовать
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Павел Буре
1501577334
а что жаловаться??? Говорили Вам, отстаньте от вератти. Уверен ПСЖ специльно пошло на покупку неймара, чтобы проучить барсу.
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ivanthebest
1501579286
Умейте достойно проигрывать, пусть и не на поле, а не жаловаться всем и вся как последние шалашофки.
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panmon
1501579758
Не понимаю почему агенты не могли вести переговоры если Париж сразу согласился выкупить за стоимость в контракте. То есть Барселона уже 100% согласна. Соответственно единственное что оставалось - договориться с игроком, чем они собственно и занимались
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Эхнатон
1501583782
Бред. Барса ведет себя как капризная шестилетка. - Петя, давай ты Вовочке отдашь солдатика? - (топая ножкой)А он мне пускай даст машинку... Вовочка отдаёт машинку, забирает солдатика и уходит. И тут Петя закатывает истерику. - У меня солда-атика отобра-али!
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Помпомпом
1501680660
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