Аленичев, проиграв «Тамбову» 0:5, посетовал на удаление

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев кратко прокомментировал результат матча пятого тура ФНЛ против «Тамбова» (0:5). По словам специалиста, на такой итог повлияло удаление защитника сибиряков Валерия Кичина на 38 минуте игры.

«Говорить тут нечего. Игра закончилась после удаления. И до удаления «Тамбов» превосходил нас по всем компонентам», – резюмировал экс-тренер московского «Спартака».

«Енисей» после этого тура обосновался на шестой позиции в таблице, отставая от зоны прямого выхода в РФПЛ лишь на одно очко.