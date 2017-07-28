Президент «Ромы»: «Кто-нибудь объясните мне стратегию «Милана», а то я не понимаю этого»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта выступил с резкой критикой в адрес «Милана», который является самым активным игроком на трансферном рынке в текущее межсезонье. Связано это с продажей клуба Сильвио Берлускони китайским акционерам.

«Сейчас из-за финансового фэйр-плей УЕФА мы видим полный бардак на рынке. Нас должны ставить в пример за то, что мы разгребли завалы, оставшиеся после предыдущего руководства.

Что касается «Милана», то я не понимаю, что происходит. В этом нет никакого смысла. Во-первых, у них не было денег, чтобы купить клуб, и они заняли почти 300 миллионов евро у моих знакомых в Лондоне под довольно высокий процент.

Теперь же новые владельцы тратят или по крайней мере делают важные предоплаты за игроков, а значит, в конце концов, им придется брать на себя расходы. Говорится, что это делается для попадания в Лигу чемпионов, но этого явно будет недостаточно. «Милан» – единственный клуб Серии А, кто так сходит с ума!

Возможно, у них есть невероятный бизнес-план, в который мы когда-нибудь будем посвящены, но остальные клубы ведут себя рациональнее. Кто-нибудь объясните мне стратегию «Милана», а то я не понимаю этого», – заявил Паллотта.

Напомним, что «Милан» в это трансферное окно потратил уже 210 миллионов евро. В клубе обещают, что будет еще как минимум одно приобретение – центрфорвард.