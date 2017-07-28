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  • Президент «Ромы»: «Кто-нибудь объясните мне стратегию «Милана», а то я не понимаю этого»

Президент «Ромы»: «Кто-нибудь объясните мне стратегию «Милана», а то я не понимаю этого»

28 июля 2017, 09:42
20

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта выступил с резкой критикой в адрес «Милана», который является самым активным игроком на трансферном рынке в текущее межсезонье. Связано это с продажей клуба Сильвио Берлускони китайским акционерам.

«Сейчас из-за финансового фэйр-плей УЕФА мы видим полный бардак на рынке. Нас должны ставить в пример за то, что мы разгребли завалы, оставшиеся после предыдущего руководства.

Что касается «Милана», то я не понимаю, что происходит. В этом нет никакого смысла. Во-первых, у них не было денег, чтобы купить клуб, и они заняли почти 300 миллионов евро у моих знакомых в Лондоне под довольно высокий процент.

Теперь же новые владельцы тратят или по крайней мере делают важные предоплаты за игроков, а значит, в конце концов, им придется брать на себя расходы. Говорится, что это делается для попадания в Лигу чемпионов, но этого явно будет недостаточно. «Милан» – единственный клуб Серии А, кто так сходит с ума!

Возможно, у них есть невероятный бизнес-план, в который мы когда-нибудь будем посвящены, но остальные клубы ведут себя рациональнее. Кто-нибудь объясните мне стратегию «Милана», а то я не понимаю этого», – заявил Паллотта.

Напомним, что «Милан» в это трансферное окно потратил уже 210 миллионов евро. В клубе обещают, что будет еще как минимум одно приобретение – центрфорвард.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Милан
Комментарии (20)
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insider_retro
1501228529
Я не понял, Палотта критикует из сожаления или от безденежья??... У каждого руководства своя стратегия, исходя из этого строится тактика на ближайшее обозримое будущее.... Время покажет....
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Tsigan
1501229453
Вообще по правде говоря такие действия которые показывает Милан я считаю убивают подлинный спорт. Но к сожалению Милан вынужден вести себя именно так чтобы вернуться на верхние позиции. А за все это "большое спасибо" РЕАЛу, МАН СИТИ,ЧЕЛСИ,ПСЖ-эти в первую очередь. А настоящее спасибо от болельщиков заслуживают АТЛЕТИКО,НАПОЛИ,БОРУССИЯ,МОНАКО,РОМА... я думаю мысль понятна!
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Tajik-za Zenit
1501229628
Завидует что рома не может себе это позволит
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Danish Dynamite
1501230168
Завидуйте молча. Стратегия понятна: усиление состава количественно и качественно. Чего тут непонятного? Наоборот.
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catalin17CSKA
1501230395
Если бы, никто не понимает что они делают
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серега кашин
1501232376
а милан и сейчас сам не все понимает
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Aleksandr_1986_Spb_
1501234541
По-моему просто зависть от того, что сами не могут столько тратить...Кроме того, самим стоит больше думать о Роме, а не о Милане..
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JellyBean
1501237495
Не надо считать чужие деньги..
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Dellleone
1501267298
Завидуй молча.... ты бы еще хотел понять психологию всего Китая...
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ПаХан638
1501274469
что он за бред несёт? У них не было денег что-бы купить клуб и они заняли 300 миллионов у его знакомых в Лондоне? он идиот? у Китайцев не было денег чтобы купить клуб, они заняли 300 лимонов и ещё своих сверху столько же на трансферы дали? что он курит? я тоже хочу попробовать......
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