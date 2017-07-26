Васильев: «Фабиньо и Лема останутся в «Монако». Оба футболиста важны для нас»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев огласил позицию клуба насчет полузащитников Фабиньо и Тома Лема, которыми интересуются «Атлетико» и «Арсенал» соответственно.

«Мы сохранили в команде всех игроков, которых клуб хотел оставить. Фабиньо очень важен для клубы и является ключевым звеном линии полузащиты. К нему проявляли интерес ведущие клубы Европы. Хотел бы прекратить слухи о возможном уходе Лема: он также останется. Оба футболиста важны для нас», – сказал россиянин.

Напомним, 23-летний Фабиньо также мог оказаться в «ПСЖ» и клубах из Манчестера. «Канониры» предлагали за Лема 45 миллионов евро.