Карпин: «Уход с «Матч ТВ»? Возможно, стало немного скучновато»

На самом деле, Карпин В.Г. не стал тыкать пальцем в проблему. Просто есть вещи, которые могут задеть или как то обидеть, даже если ты получаешь за это деньги....Все мы знаем от куда дует ветерок) Но расходиться, всегда нужно гладко. Ведь по большому счету, все мы люди....
Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о своем уходе с занимаемой должности. 31 июля – последний день работы специалиста на телеканале.
Ранее сообщалось, что причиной ухода Карпина стало его желание возобновить тренерскую деятельность.
– Что стало причиной вашего расставания с «Матч ТВ»?
– В официальном пресс-релизе уже говорилось об этом. Решил взять паузу.
– Вышли за штат или ушли совсем?
– В ближайшие дни перестану быть сотрудником канала.
– И все же у паузы должна быть причина.
– Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу.
– Ваше «скучновато» относится к работе в эфире или административным обязанностям?
– Все вместе – нельзя отделять одно от другого.
Карпин ушел с «Матч ТВ». Что случилось?