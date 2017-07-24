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  • Карпин: «Уход с «Матч ТВ»? Возможно, стало немного скучновато»

Карпин: «Уход с «Матч ТВ»? Возможно, стало немного скучновато»

24 июля 2017, 23:14
25

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о своем уходе с занимаемой должности. 31 июля – последний день работы специалиста на телеканале.

Ранее сообщалось, что причиной ухода Карпина стало его желание возобновить тренерскую деятельность.

– Что стало причиной вашего расставания с «Матч ТВ»?

– В официальном пресс-релизе уже говорилось об этом. Решил взять паузу.

– Вышли за штат или ушли совсем?

– В ближайшие дни перестану быть сотрудником канала.

– И все же у паузы должна быть причина.

– Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу.

– Ваше «скучновато» относится к работе в эфире или административным обязанностям?

– Все вместе – нельзя отделять одно от другого.

Карпин ушел с «Матч ТВ». Что случилось?

Источник: «Матч ТВ»
Россия Карпин Валерий
Комментарии (25)
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Argon
1500930539
Интересно, куда? Поржу, если в Арарат Москва.
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Mr_Murder
1500930703
валера -верим")
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prtcs
1500931711
Валера игрок и не мог он с этой "женщиной" долго жить.
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xLINDAx
1500932219
Валера..Валера..ушёл от Тины ты смелоо).
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Павел Амурский
1500937224
Жаль, нам нравилось с Валерой.
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Одинокий волк Маквейд
1500950501
Канал финансируется газовиками и должен вести лояльную политику, а Валера не Орлов, под чужую дудку плясать не обучен.
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alex1951
1500950701
Скучновато? А каково всем нам : все это смотреть и слушать? ==================================================== А вообше то странно ,никому не кажется? Сперва уходит волчара эфира Уткин,теперь Карпуша,кто следующий? Мохет ,не бабье это дело? Время покажет...
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Сибирь за Спартак
1500951629
Не согласился с фейр-плей по-питерски, с календарем по-гинеровски и послал всех. Пусть Тина с Орловым анализируют.
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Svoysvoemubrat
1500952301
Кирдык рейтингу.
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Тамхар
1500959880
Правильно. Тем более, что канал неудачный и вообще ненужный.
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