Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин: «Уход с «Матч ТВ»? Возможно, стало немного скучновато»

    Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о своем уходе с занимаемой должности. 31 июля – последний день работы специалиста на телеканале.

    Ранее сообщалось, что причиной ухода Карпина стало его желание возобновить тренерскую деятельность.

    – Что стало причиной вашего расставания с «Матч ТВ»?

    – В официальном пресс-релизе уже говорилось об этом. Решил взять паузу.

    – Вышли за штат или ушли совсем?

    – В ближайшие дни перестану быть сотрудником канала.

    – И все же у паузы должна быть причина.

    – Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу.

    – Ваше «скучновато» относится к работе в эфире или административным обязанностям?

    – Все вместе – нельзя отделять одно от другого.

    Карпин ушел с «Матч ТВ». Что случилось?

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2017 23:14
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 25 июля 2017, 09:06

      На самом деле, Карпин В.Г. не стал тыкать пальцем в проблему. Просто есть вещи, которые могут задеть или как то обидеть, даже если ты получаешь за это деньги....Все мы знаем от куда дует ветерок) Но расходиться, всегда нужно гладко. Ведь по большому счету, все мы люди....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 25 июля 2017, 08:18

      Правильно. Тем более, что канал неудачный и вообще ненужный.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июля 2017, 06:35

      Как тут верно подметили ,,одинокий волк,, и ,,сибирь за Спартак,,
      - Свой среди чужих и чужой среди своих....(триллер)
      - И это все о нём (о ней)...........(деревен.дефектив)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 25 июля 2017, 06:11

      Кирдык рейтингу.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 25 июля 2017, 06:04

      Оказывается это бональная оптимизация расходов канала

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 06:00

      Не согласился с фейр-плей по-питерски, с календарем по-гинеровски и послал всех. Пусть Тина с Орловым анализируют.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Сибирь за Спартак 25 июля 2017, 06:17

      В Москве становится нечем дышать,питерский ядовитый газ,заполоняет
      эфирное пространство и губит лучших
      и только Тина в противогазе :0)!!!!!!!
      --------пока кислород не перекрыли.....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 июля 2017, 05:45

      Скучновато?
      А каково всем нам : все это смотреть и слушать?
      ====================================================
      А вообше то странно ,никому не кажется?
      Сперва уходит волчара эфира Уткин,теперь Карпуша,кто следующий?
      Мохет ,не бабье это дело?
      Время покажет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 25 июля 2017, 05:41

      Канал финансируется газовиками и должен вести лояльную политику, а Валера не Орлов, под чужую дудку плясать не обучен.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 25 июля 2017, 05:10

      Наверняка Валере предложили понижение зарплаты и он отказался.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 июля 2017, 05:09

      Что же всё-таки там такое происходит, что такая дикая текучка...??? Уже слабо верится что одна Тина в этом виновата...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11