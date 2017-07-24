Карпин: «Уход с «Матч ТВ»? Возможно, стало немного скучновато»

Главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин рассказал о своем уходе с занимаемой должности. 31 июля – последний день работы специалиста на телеканале.

Ранее сообщалось, что причиной ухода Карпина стало его желание возобновить тренерскую деятельность.

– Что стало причиной вашего расставания с «Матч ТВ»?

– В официальном пресс-релизе уже говорилось об этом. Решил взять паузу.

– Вышли за штат или ушли совсем?

– В ближайшие дни перестану быть сотрудником канала.

– И все же у паузы должна быть причина.

– Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу.

– Ваше «скучновато» относится к работе в эфире или административным обязанностям?

– Все вместе – нельзя отделять одно от другого.

Карпин ушел с «Матч ТВ». Что случилось?