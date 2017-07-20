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    В Кубке африканский наций-2019 будут участвовать 24 команды

    Официальный сайт Африканской конфедерации футбола сообщил об изменениях в регламенте турниров, проводящихся под эгидой ассоциации.

    В случае Кубка африканский наций изменилось количество участников и определились сроки проведения. Вместо 16 команд в следующем розыгрыше турнира примут участие 24. КАН-2019 пройдет с июня по июль. Ранее считалось, что турнир начнется 12 января.

    Соревнование состоится в Камеруне – в феврале команда Хьюго Брооса обыграла сборную Египта со счетом 2:1 в решающем матче КАН-2017.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 22:39
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