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    Мещеряков не смог предъявить претензии футболистам «Локомотива»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что зрителям должна была понравиться игра в матче за Суперкубок России против «Спартака». У данного руководителя нет претензий к своим футболистам.

    «Всем зрителям игра понравилась. Если сравнивать обычные стартовые матчи сезона, то сейчас игра с обеих сторон была качественной.

    У меня претензий к команде нет, они играли с полной самоотдачей. Всегда есть, к чему стремиться. Уверен, что мы по ходу сезона будем втягиваться и играть все лучше и лучше. Игра есть. Эта игра сейчас не идет в сравнение с теми, что мы показывали на старте прошлого сезона.

    Будем ли мы усиливаться, посмотрим. Мы просматриваем все возможные варианты», – сказал Мещеряков.

    Матч Суперкубка России «Спартак» – «Локомотив» закончился в дополнительное время со счетом 2:1.

    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2017 06:06
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