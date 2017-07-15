Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко сыграет за сборную СССР в матче памяти Стрельцова

    Стали известны составы команд сборной СССР и московского «Торпедо», которые 21 июля примут участие в матче, посвященном 80-летию звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова. Игра начнется в 15:00 на стадионе на Восточной улице Москвы, названном как раз именем игрока, в честь которого пройдет встреча.

    Список футболистов, которые выйдут на поле, выглядит следующим образом.

    Состав сборной СССР: Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Евгений Дулык, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Аркадий Дворкович, Эрнест Маркаров, Евгений Гориш, Александр Орлов, Александр Алаев, Виталий Мутко, Владимир Пономарев, Андрей Губернский.

    Состав ФК «Торпедо»: Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Николай Худиев, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Игорь Юргенс, Григорий Янец, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Олег Ширинбеков, Виктор Булатов, Юрий Смирнов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин, Александр Шаганов, Сергей Пригода.

    Все желающие могут посетить матч совершенно бесплатно.

    Организаторами мероприятия выступают РФС, завод им. Лихачева и спорткомплекс им. Э. Стрельцова.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2017 00:19
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +90

      alikatos 15 июля 2017, 10:11

      что то так много не русских фамилий,не ужели правда что в москве живут больше иностранцев чем русских...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 15 июля 2017, 08:04

      Надо было Бубнова против него поставить, вот он бы ему вымя пощупал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 15 июля 2017, 02:57

      А где Кокорин и дзюба??? Опять в "сборную" не взяли :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 15 июля 2017, 01:35

      С Дворковичем и Мутко сборная СССР Торпедо, конечно, порвет на куски. Не честно даже...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 июля 2017, 01:18

      Людей с иностранными фамилиями много. Неужели лимит на легионеров не работает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 15 июля 2017, 01:09

      МуДко в качестве пресс- аташе или подающего мячики ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > acer2003 15 июля 2017, 01:15

      В качестве девочки выводящей футболистов на поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 15 июля 2017, 00:42

      Почтить память великого футболиста - это прекрасно , но ...... МуДко , он такой же спец на поле , как и английском языке ? .....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Antoha46 15 июля 2017, 00:29

      Вот какое ты имеешь право играть за сборную?сиди в вип ложе,раздавай интервью,но на поле в таких матчах выходят ветераны,те кто в футбол играл.сделайте коммерческий матч,обьявите что деньги за билеты пойдут на футбольные школы,или ещё лучше просто в детдома,там играй

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11