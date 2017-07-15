Мутко сыграет за сборную СССР в матче памяти Стрельцова

Стали известны составы команд сборной СССР и московского «Торпедо», которые 21 июля примут участие в матче, посвященном 80-летию звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова. Игра начнется в 15:00 на стадионе на Восточной улице Москвы, названном как раз именем игрока, в честь которого пройдет встреча.

Список футболистов, которые выйдут на поле, выглядит следующим образом.

Состав сборной СССР: Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Евгений Дулык, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Аркадий Дворкович, Эрнест Маркаров, Евгений Гориш, Александр Орлов, Александр Алаев, Виталий Мутко, Владимир Пономарев, Андрей Губернский.

Состав ФК «Торпедо»: Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Николай Худиев, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Игорь Юргенс, Григорий Янец, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Олег Ширинбеков, Виктор Булатов, Юрий Смирнов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин, Александр Шаганов, Сергей Пригода.

Все желающие могут посетить матч совершенно бесплатно.

Организаторами мероприятия выступают РФС, завод им. Лихачева и спорткомплекс им. Э. Стрельцова.