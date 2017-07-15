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Мутко сыграет за сборную СССР в матче памяти Стрельцова

15 июля 2017, 00:19
9

Стали известны составы команд сборной СССР и московского «Торпедо», которые 21 июля примут участие в матче, посвященном 80-летию звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова. Игра начнется в 15:00 на стадионе на Восточной улице Москвы, названном как раз именем игрока, в честь которого пройдет встреча.

Список футболистов, которые выйдут на поле, выглядит следующим образом.

Состав сборной СССР: Георгий Ярцев, Сергей Шавло, Хорен Оганесян, Альберт Саркисян, Дмитрий Кузнецов, Юрий Гаврилов, Ахрик Цвейба, Дмитрий Ананко, Сергей Горлукович, Евгений Дулык, Дмитрий Хлестов, Вагиз Хидиятуллин, Эрик Яхимович, Александр Мирзоян, Сергей Кирьяков, Валерий Шмаров, Аркадий Дворкович, Эрнест Маркаров, Евгений Гориш, Александр Орлов, Александр Алаев, Виталий Мутко, Владимир Пономарев, Андрей Губернский.

Состав ФК «Торпедо»: Валерий Шанталосов, Марат Махмутов, Николай Худиев, Валентин Ковач, Владимир Гречнев, Игорь Юргенс, Григорий Янец, Андрей Афанасьев, Владимир Леонченко, Олег Ширинбеков, Виктор Булатов, Юрий Смирнов, Александр Дозморов, Николай Савичев, Михаил Гершкович, Павел Бородин, Александр Шаганов, Сергей Пригода.

Все желающие могут посетить матч совершенно бесплатно.

Организаторами мероприятия выступают РФС, завод им. Лихачева и спорткомплекс им. Э. Стрельцова.

Источник: РФС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (9)
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Antoha46
1500067780
Вот какое ты имеешь право играть за сборную?сиди в вип ложе,раздавай интервью,но на поле в таких матчах выходят ветераны,те кто в футбол играл.сделайте коммерческий матч,обьявите что деньги за билеты пойдут на футбольные школы,или ещё лучше просто в детдома,там играй
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VikNMar
1500068568
Почтить память великого футболиста - это прекрасно , но ...... МуДко , он такой же спец на поле , как и английском языке ? .....
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acer2003
1500070191
МуДко в качестве пресс- аташе или подающего мячики ?
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BRO_football
1500070682
Людей с иностранными фамилиями много. Неужели лимит на легионеров не работает?
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Тамхар
1500071706
С Дворковичем и Мутко сборная СССР Торпедо, конечно, порвет на куски. Не честно даже...
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MrRonRSM
1500076637
А где Кокорин и дзюба??? Опять в "сборную" не взяли :))))
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Стаz
1500095050
Надо было Бубнова против него поставить, вот он бы ему вымя пощупал
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alikatos
1500102684
что то так много не русских фамилий,не ужели правда что в москве живут больше иностранцев чем русских...
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