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ЦСКА включил женскую команду в структуру клуба

14 июля 2017, 01:44
4

Вчера на «ВЭБ-Арене» состоялось вручение игрокам и персоналу ЦСКА серебряных медалей чемпионата России за прошлый сезон. В ходе мероприятия было объявлено о решении включить женскую команду армейцев в структуру клуба. Прежде ЖФК ЦСКА функционировал отдельно.

«Для женского футбола это огромнейший прорыв. Надеюсь, как и мужская команда, будем радовать болельщиков победами и игрой в Лиге чемпионов», — сказала голкипер армеек Эльвира Тодуа.

По итогам первого круга чемпионата России среди женских команд Высшего Дивизиона ЦСКА занял второе место.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Молодежное первенство ЦСКА
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1499998839
С кобылицами весь табун по человечьи выглядеть будет.
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bset
1500009328
Кризис Гинера заставляет развиваться по всем направлениям. То киберспорт, то женский клуб. Если все клубы лишить поддержки государством, все начнут шевелиться. А наши налоги целее будут.
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nemolod
1500024609
Теперь понятно,какое усиление будет у мужской команды!
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subbotaspartak
1500031089
Для улучшения сноровки Совместные тренировки.
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