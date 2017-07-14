ЦСКА включил женскую команду в структуру клуба

Вчера на «ВЭБ-Арене» состоялось вручение игрокам и персоналу ЦСКА серебряных медалей чемпионата России за прошлый сезон. В ходе мероприятия было объявлено о решении включить женскую команду армейцев в структуру клуба. Прежде ЖФК ЦСКА функционировал отдельно.
«Для женского футбола это огромнейший прорыв. Надеюсь, как и мужская команда, будем радовать болельщиков победами и игрой в Лиге чемпионов», — сказала голкипер армеек Эльвира Тодуа.
По итогам первого круга чемпионата России среди женских команд Высшего Дивизиона ЦСКА занял второе место.
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Источник: ПФК ЦСКА