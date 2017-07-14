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    ЦСКА включил женскую команду в структуру клуба

    Вчера на «ВЭБ-Арене» состоялось вручение игрокам и персоналу ЦСКА серебряных медалей чемпионата России за прошлый сезон. В ходе мероприятия было объявлено о решении включить женскую команду армейцев в структуру клуба. Прежде ЖФК ЦСКА функционировал отдельно.

    «Для женского футбола это огромнейший прорыв. Надеюсь, как и мужская команда, будем радовать болельщиков победами и игрой в Лиге чемпионов», — сказала голкипер армеек Эльвира Тодуа.

    По итогам первого круга чемпионата России среди женских команд Высшего Дивизиона ЦСКА занял второе место.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.07.2017 01:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 14 июля 2017, 14:18

      Для улучшения сноровки
      Совместные тренировки.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 14 июля 2017, 12:30

      Теперь понятно,какое усиление будет у мужской команды!

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2017, 08:15

      Кризис Гинера заставляет развиваться по всем направлениям. То киберспорт, то женский клуб. Если все клубы лишить поддержки государством, все начнут шевелиться. А наши налоги целее будут.

      0
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:20

      С кобылицами весь табун по человечьи выглядеть будет.

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