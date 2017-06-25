Мутко: «Обвинения в адрес сборной России в употреблении допинга? Это глупости абсолютные, но англичане никогда не отстанут»

Президент РФС Виталий Мутко назвал глупостью информацию об обвинении сборной России в употреблении допинга на чемпионате мира-2014.

Ранее сообщалось, что все футболисты команды использовали запрещенные средства, но позднее в ФИФА опровергли данную информацию.

«Англичане никогда не отстанут, у ребят есть задача. Вся история Руси заключается в том, что нам говорили о том, что мы неправильно живем. Тысячелетие уже. Кому нужна свободная сильная страна? Будут делать все, чтобы дискредитировать нас. То допинг, то еще что-то.

Мы уже в этой теме допинга настолько раскрылись уже. Эти обвинения – глупости абсолютные. Сборную в последние годы вдоль и поперек проверяют и перепроверяют. В чем проблема? Я не вижу тут проблем. Но это будет продолжаться», – сказал Мутко.