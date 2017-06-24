Месси празднует свой 30-й день рождения

24 июня свой 30-й день рождения празднует форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он выступает в составе каталонского клуба с 2000 года.

За это время он стал пятикратным обладателем «Золотого мяч», лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба и сборной Аргентины. Он выигрывал 8 раз чемпионат Испании, 5 – Кубок короля, 6 – Суперкубок Испании, 4 раза Лигу чемпионов, 3 – Суперкубок УЕФА и 3 – клубный чемпионат мира.

В составе молодежной сборной нападающий стал в 2005 году чемпионом мира и вместе с олимпийской завоевал золото Игр-2008.