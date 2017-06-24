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Месси празднует свой 30-й день рождения

24 июня 2017, 10:31
20

24 июня свой 30-й день рождения празднует форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он выступает в составе каталонского клуба с 2000 года.

За это время он стал пятикратным обладателем «Золотого мяч», лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба и сборной Аргентины. Он выигрывал 8 раз чемпионат Испании, 5 – Кубок короля, 6 – Суперкубок Испании, 4 раза Лигу чемпионов, 3 – Суперкубок УЕФА и 3 – клубный чемпионат мира.

В составе молодежной сборной нападающий стал в 2005 году чемпионом мира и вместе с олимпийской завоевал золото Игр-2008.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (20)
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Bekmankek
1498289978
Поздравляю
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1498290067
С днем рождения!!!
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insider_retro
1498291277
Оставив споры - кто лучше, можно просто пожелать здоровья и успехов человеку, который своей игрой придаёт футболу искромётности, волшебства и инопланетности!!!... И да отвянут от тебя налоговики и недруги!!!...
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T 72
1498295233
С юбилеем тебя,Лео!!!Выиграй наконец ЧМ и обойдись без травм!!
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Sanches 1204
1498295936
С праздником тебя,гений!!И долгих спортивных лет
Ответить
rm4612
1498297898
Ему уже 30, но он по-прежнему лучший! Оставайся таким до конца!
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ФК_Полоцк
1498300045
Наверно сектор газа сегодня слушает)
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Александр52
1498301571
Лео, будь здоров, люби жену и детей, радуй нас, твоих фанатов !!!
Ответить
абжора
1498301966
Лео живи долго!!!Позвоню на радио шансон вечером поздравят в 20 00 по мск))))Не шучу включи радио)))
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nelez
1498377731
С юбилеем ! Я хоть болельшик РЕАЛА с 25 летним стажем , поздравляю Лео с юбилеем.Он один из великих футболистов истории.
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