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    Месси празднует свой 30-й день рождения

    24 июня свой 30-й день рождения празднует форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Он выступает в составе каталонского клуба с 2000 года.

    За это время он стал пятикратным обладателем «Золотого мяч», лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба и сборной Аргентины. Он выигрывал 8 раз чемпионат Испании, 5 – Кубок короля, 6 – Суперкубок Испании, 4 раза Лигу чемпионов, 3 – Суперкубок УЕФА и 3 – клубный чемпионат мира.

    В составе молодежной сборной нападающий стал в 2005 году чемпионом мира и вместе с олимпийской завоевал золото Игр-2008.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 10:31
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +617

      nelez 25 июня 2017, 11:02

      С юбилеем !
      Я хоть болельшик РЕАЛА с 25 летним стажем , поздравляю Лео с юбилеем.Он один из великих футболистов истории.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 15:45

      С Юбилеем !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      абжора 24 июня 2017, 13:59

      Лео живи долго!!!Позвоню на радио шансон вечером поздравят в 20 00 по мск))))Не шучу включи радио)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июня 2017, 13:52

      Лео, будь здоров, люби жену и детей, радуй нас, твоих фанатов !!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 24 июня 2017, 13:27

      Наверно сектор газа сегодня слушает)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      rm4612 24 июня 2017, 12:51

      Ему уже 30, но он по-прежнему лучший! Оставайся таким до конца!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 24 июня 2017, 12:18

      С праздником тебя,гений!!И долгих спортивных лет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      T 72 24 июня 2017, 12:07

      С юбилеем тебя,Лео!!!Выиграй наконец ЧМ и обойдись без травм!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 11:01

      Оставив споры - кто лучше, можно просто пожелать здоровья и успехов человеку, который своей игрой придаёт футболу искромётности, волшебства и инопланетности!!!... И да отвянут от тебя налоговики и недруги!!!...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 24 июня 2017, 10:41

      С днем рождения!!!

      2
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > LAY394 24 июня 2017, 11:26

      а ты???

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > LAY394 24 июня 2017, 13:24

      Во первых я не олень
      во вторых я родине нечего плохого не делать и не собираюсь. Я всегда пытаюсь поставить мозги на место тем кто на Россию гонит,президентов,царей и императоров нашей страны пытается как то унизить.
      В третьих Я ЛЮБЛЮ РОССИЮ!!!
      И не могу понять что здесь такого что я поздравил с днем рождения.(например знаменитости поздравляют своих мам в соц сетях по телевизору хотя мамы этого не видят)

      -1
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > LAY394 24 июня 2017, 13:41

      другие тоже поздравляют че ты к ним не лежишь???

      -1
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > LAY394 24 июня 2017, 13:42

      зажгу обязательно)))

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > LAY394 24 июня 2017, 13:52

      я не обижаюсь у каждого свое мнение кому то это кажется странным кому то нет

      -1
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