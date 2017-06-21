«Реал» подтвердил намерение продлить контракт с Бензема

В руководстве «Реала» сообщили о желании дальнейшего сотрудничества с нападающим Каримом Бензема. Президент клуба Флорентино Перес заявил, что клуб намерен продлить контракт с французом. Соглашение будет рассчитано до лета 2021 или 2022 года. Зарплата 29-летнего нападающего будет увеличена. Ранее не исключалось, что футболист продолжит карьеру в Италии.

В завершившемся сезоне Бензема провел в чемпионате Испании 29 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.