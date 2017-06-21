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    «Реал» подтвердил намерение продлить контракт с Бензема

    В руководстве «Реала» сообщили о желании дальнейшего сотрудничества с нападающим Каримом Бензема. Президент клуба Флорентино Перес заявил, что клуб намерен продлить контракт с французом. Соглашение будет рассчитано до лета 2021 или 2022 года. Зарплата 29-летнего нападающего будет увеличена. Ранее не исключалось, что футболист продолжит карьеру в Италии.

    В завершившемся сезоне Бензема провел в чемпионате Испании 29 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: AS

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    21.06.2017 14:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 21 июня 2017, 14:59

      Один я считаю

      , что у Реала мог бы быть и получше центр форвард ,? мне всегда казалось что он не дотягивает до уровня королевского клуба .

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      Рейтинг: +1643

      Benifacto > Sarco999 21 июня 2017, 15:42

      50 на 50))я таких как он называю))) любо пуляет либо лажает

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      Рейтинг: +149

      Sarco999 > Benifacto 21 июня 2017, 16:18

      Честно говоря редко видел как он пуляет )) , в лч недавно проход неплохой сделал разве что

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      Рейтинг: +139

      vanchope34 > Sarco999 22 июня 2017, 01:10

      Мое мнение-оставить Морату!!!

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