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    Перес будет руководить «Реалом» до 2021 года

    Действующий президент мадридского «Реала» Флорентино Перес продолжит руководить клубом как минимум до 2021 года. Продление его полномочий произошло автоматически, так как на президентских выборах не было зарегистрировано ни одного альтернативного кандидата. Это уже третий срок Переса – он побеждал в 2009 и 2013 году.

    Напомним, что 70-летний глава клуба возглавлял «Реал» с 2000 по 2006 год. Затем был трехгодичная пауза. Он вернулся в Мадрид в 2009 году. При Пересе «Королевский клуб» трижды побеждал в Лиге чемпионов.

    Источник: Marca

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    19.06.2017 06:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +133

      абжора 19 июня 2017, 16:06

      После такого сезона конечно без конкуренции

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 июня 2017, 08:18

      Странно было бы, если бы после победы в чемпионате и в ЛЧ появился кто-то со словами "Я знаю, как улучшить результаты клуба")

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > bset 19 июня 2017, 09:30

      пфф такие бы ни когда не появились... выборы в Реале - это условность благодаря некоторым поправкам которые внес Перес... а именно: Стаж в Реле -20 лет, а было 10 и кандидат должен предоставить деньги в размере 15% от бюджета клуба, а он у Реала не хилый и перебить его могут только китайцы, но тут защищает первый пункт... так что кроме Переса больше кандидатов нет и не будет пока он сам этого не захочет...

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 19 июня 2017, 07:15

      ну и ладно

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