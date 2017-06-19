Перес будет руководить «Реалом» до 2021 года

Действующий президент мадридского «Реала» Флорентино Перес продолжит руководить клубом как минимум до 2021 года. Продление его полномочий произошло автоматически, так как на президентских выборах не было зарегистрировано ни одного альтернативного кандидата. Это уже третий срок Переса – он побеждал в 2009 и 2013 году.

Напомним, что 70-летний глава клуба возглавлял «Реал» с 2000 по 2006 год. Затем был трехгодичная пауза. Он вернулся в Мадрид в 2009 году. При Пересе «Королевский клуб» трижды побеждал в Лиге чемпионов.