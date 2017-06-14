Роналду: «В вопросе налогов моя совесть чиста»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к судебному иску по неуплате налогов. Напомним, футболист обвиняется в неуплате 14,7 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год.

«Неуплата налогов? Моя совесть чиста», – утверждает Роналду. Ранее он добровольно отдал шесть миллионов евро, но все равно не смог избежать суда.

Криштиану Роналду во второй год подряд признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Его суммарный доход составляет 93 миллиона евро.

Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. На чем он зарабатывает?