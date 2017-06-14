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    Роналду: «В вопросе налогов моя совесть чиста»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к судебному иску по неуплате налогов. Напомним, футболист обвиняется в неуплате 14,7 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год.

    «Неуплата налогов? Моя совесть чиста», – утверждает Роналду. Ранее он добровольно отдал шесть миллионов евро, но все равно не смог избежать суда.

    Криштиану Роналду во второй год подряд признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Его суммарный доход составляет 93 миллиона евро.

    Криштиану Роналду – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. На чем он зарабатывает?

    Источник: Marca

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    14.06.2017 19:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 15 июня 2017, 06:00

      Вор должен сидеть в тюрьме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      абжора 14 июня 2017, 21:54

      Гражданство РФ может спасти если что

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 июня 2017, 20:33

      так все говорят,все честные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 14 июня 2017, 19:35

      ДАВАЙ ТУЛИ К НАМ..БУдешь нашим королём :))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Mr_Murder 14 июня 2017, 20:41

      Лет через 15-20

      0
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