Тихонов: «Интерес со стороны «Крыльев Советов»? Давайте пока без комментариев»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов не стал отвечать на вопрос об интересе к нему со стороны «Крыльев Советов». Ранее 46-летний специалист заявлял, что пока не определился со своим будущим в красноярской команде.

«Давайте пока без комментариев. Когда что-то будет, тогда можно будет о чем-то говорить. Сейчас говорить не о чем», – сказал Тихонов.

По итогам минувшего сезона самарский клуб покинул РФПЛ. «Енисей» под руководством Тихонова финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице ФНЛ и вышел в стыковые матчи, в которых проиграл «Арсеналу» (2:1; 0:1).