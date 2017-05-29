«Барселона» презентовала основной комплект формы на сезон-2017/18

«Барселона» представила основной комплект формы, в котором команда будет проводить матчи в сезоне-2017/18.

Экипировка выполнена в традиционных для каталонцев сине-гранатовых цветах с вертикальными полосками, которые теперь имеют разную ширину – более узкую по бокам, увеличивающуюся ближе к центру.

Напомним, по итогам минувшей кампании «блауграна» финишировала второй в Примере, пропустив вперед «Реал», а в Лиге чемпионов выбыла на стадии четвертьфинала, проиграв «Ювентусу» (0:3; 0:0).