Стогниенко считает, что Чемпионшип станет для Слуцкого шагом вперед

Телекомментатор Владимир Стогниенко высказал мнение относительно возможной работы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого в одном из клубов второго по силе дивизиона Англии.

– Ходили слухи, что Слуцкий может возглавить «Челси»…

– Я не очень в это верю. Но я бы с удовольствием посмотрел работу нашего тренера в Англии.

– Он готов работать даже в Чемпионшипе – это не шаг назад?

– Как минимум – шаг в сторону, но не назад. А как по мне – это будет шаг вперед, это что-то новое.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист является одним из кандидатов на должность главного тренера «Уотфорда», однако вчера «шершни» объявили о назначении на пост наставника португальца Марку Силвы.