Гол Неймара в финале Кубка Испании вывел «Барселону» в лидеры топ-5 лиг по количеству мячей в сезоне

«Барселона» в финальной встрече Кубка Испании ведет в счете у «Алавеса» – 3:1 (85-я минута). Нападающий Неймар отличился на 45-й минуте матча на «Висенте Кальдерон».

Гол стал для каталонцев 170-м во всех турнирах нынешнего сезона. Показатель является ведущим среди команд топ-5 национальных чемпионатов Европы. Прежде рекорд принадлежал «Реалу», игрок которого по состоянию на данный момент забили 169 мячей.

Команда Луиса Энрике завершила сезон в Примере на втором месте в турнирной таблице, уступив сливочным три очка.