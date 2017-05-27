Энрике: «Алавес» является серьезной командой»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал за счет чего его команда может добиться успеха в предстоящем матче финала Кубка Испании с «Алавесом».

«Я доволен не только третьим подряд финалом Кубка Испании, но и просто тем, что мы можем побеждать на таком уровне. У меня есть возможность завершить очередной сезон титулом. Шансы на победу? Для этого нам лишь нужно играть хорошо. Тогда и шансы будут выше. Мы сильны физически и морально, но мы должны знать, как выступать в подобных встречах. Нам надо быть готовыми к любому сценарию.

Соперник? «Алавес» является серьезной командой. Этот сезон для них удался. Их главное преимущество – игра за счет длинного паса. Мы постараемся сыграть на том, что у «Алавеса» нет опыта участия в финалах, – сказал Энрике.

Финальный матч Кубка Испании «Барселона» – «Алавес» состоится в субботу, 27 мая.