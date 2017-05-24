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    Лига Европы – второй еврокубок в карьере Ибрагимовича

    «Манчестер Юнайтед» стал обладателем Лиги Европы-2016/17, в решающем матче обыграв амстердамский «Аякс» со счетом 2:0.

    Нападающий английского клуба Златан Ибрагимович пропустил встречу из-за травмы крестообразных связок, полученной в апреле во время матча 1/2 финала ЛЕ против «Андерлехта» (2:1). Для шведа Лига Европы стала вторым еврокубком за 17 лет профессиональной карьеры. В составе «Барселоны» он выигрывал Суперкубок УЕФА в 2009 году.

    В нынешнем сезоне 35-летний швед принял участие в 46-ти матчах, забив 28 голов и отдав 10 результативных передач. Игрок присоединился к «Юнайтед» в июле 2016, перейдя из «ПСЖ» в качестве свободного агента.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.05.2017 23:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 00:09

      Вообще за Ибру вдвойне приятно , что выиграл Кубок . Он заслужил ! Жаль , что сломался и не участвовал в финале . !

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 25 мая 2017, 00:07

      А супер кубок УЕФА 2009 года не в счёт?

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 25 мая 2017, 00:01

      Да брехня какая то

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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 24 мая 2017, 23:55

      Я понимаю торопитесь написать статью!!! Но пишите хоть по людски!!!!
      "Для шведа Лига Европы стала первым еврокубков в 17-летней карьере Ибрагимовича." /// чё за бредятина!!!

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