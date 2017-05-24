Лига Европы – второй еврокубок в карьере Ибрагимовича

«Манчестер Юнайтед» стал обладателем Лиги Европы-2016/17, в решающем матче обыграв амстердамский «Аякс» со счетом 2:0.

Нападающий английского клуба Златан Ибрагимович пропустил встречу из-за травмы крестообразных связок, полученной в апреле во время матча 1/2 финала ЛЕ против «Андерлехта» (2:1). Для шведа Лига Европы стала вторым еврокубком за 17 лет профессиональной карьеры. В составе «Барселоны» он выигрывал Суперкубок УЕФА в 2009 году.

В нынешнем сезоне 35-летний швед принял участие в 46-ти матчах, забив 28 голов и отдав 10 результативных передач. Игрок присоединился к «Юнайтед» в июле 2016, перейдя из «ПСЖ» в качестве свободного агента.