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    Президент «Наполи»: «Если Сарри захочет возглавить «Баварию» или «Рела», то доставлю его на личном самолете»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о будущем главного тренера команда Маурицио Сарри. Напомним, действующее соглашение 58-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2020 года.

    «У Сарри хороший контракт, который недавно был пересмотрен. Если Сарри к моменту истечения соглашения выиграет один-два чемпионских титула или Лигу чемпионов, мы можем улучшить условия.

    Если Сарри хочет в течение четырех лет возглавить «Баварию» или «Реал», мы вместе полетим на личном самолете и я посещу его первую тренировку», – сказал Де Лаурентис.

    На данный момент «Наполи» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии третье место, имея в активе 77 очков.

    Источник: Football Italia

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    14.05.2017 14:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 14 мая 2017, 16:03

      Ошибся админ, что тут такого !?

      0
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      Рейтинг: +18

      Серый ВБ 14 мая 2017, 14:47

      Не слышал про такой футбольный клуб "Рела"!!

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