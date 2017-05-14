Президент «Наполи»: «Если Сарри захочет возглавить «Баварию» или «Рела», то доставлю его на личном самолете»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о будущем главного тренера команда Маурицио Сарри. Напомним, действующее соглашение 58-летнего специалиста с итальянским клубом рассчитано до лета 2020 года.

«У Сарри хороший контракт, который недавно был пересмотрен. Если Сарри к моменту истечения соглашения выиграет один-два чемпионских титула или Лигу чемпионов, мы можем улучшить условия.

Если Сарри хочет в течение четырех лет возглавить «Баварию» или «Реал», мы вместе полетим на личном самолете и я посещу его первую тренировку», – сказал Де Лаурентис.

На данный момент «Наполи» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии третье место, имея в активе 77 очков.