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    Агент Слуцкого считает, что тренеру нужно возглавить клуб из Чемпионшипа

    Виктор Коларжу, глава компании «Спортинвест», которая представляет интересы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, рассказал, где стоит продолжить карьеру 46-летнему специалисту.

    Напомним, после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

    «В России Слуцкий уже достиг всего, что только возможно. Он тренировал один из лучших клубов страны – ЦСКА, достиг с ним нескольких чемпионских титулов, выступал в еврокубках. Потом возглавил национальную сборную, с которой пробился на чемпионат Европы. Работа за границей для него – следующий, совершенно логичный шаг. И я очень рад, что он борется за эту возможность.

    Где шансы работать для Слуцкого выше: в английской Премьер-лиге или Чемпионшипе? Скажу так, как вижу ситуацию лично я. Для карьеры Слуцкого лучше начать работу в Чемпионшипе — тогда скачок не будет слишком большим. Было бы идеально получить предложение от амбициозного клуба, владелец которого разделяет его футбольную философию. Поставленная цель и видение процесса со стороны хозяина и клубного менеджмента должны совпасть с взглядом на футбол самого Леонида. Это очень непростая задача, место работы надо подбирать с большой основательностью. А вот будет ли это в Премьер-лиге или Чемпионшипе – дело второе.

    Англия — родина футбола, местная Премьер-лига считается сильнейшим турниром в мире. Да и Чемпионшип в рейтинге национальных чемпионатов занимает четвертое или пятое место. Здесь потрясающая футбольная среда во всех ее проявлениях: благоустроенные стадионы и прочая спортивная инфраструктура, высокий уровень игроков и функционеров, впечатляющий масштаб освещения в СМИ, высокая посещаемость, огромные вложения спонсоров. Все это не может не вызывать совершенно естественного интереса со стороны человека, который хочет развиваться в своей профессиональной деятельности.

    Тем более, Леонид имеет все предпосылки, чтобы тренировать команду высокого уровня. В его случае я даже не стал бы употреблять слово «вызов». Он настолько хорош в своем профессиональном качестве, что не нуждается в дополнительных вызовах. Любой игрок хочет играть в хорошем клубе и в сильном чемпионате; к тому же стремятся и тренеры», — сказал агент.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.05.2017 14:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +673

      life85 29 мая 2017, 22:17

      Сначала пусть докажет себя в Белоруссии или Латвии , а потом и в Европу продвигается... а в ЦСКА,так же как и в Барсе , главным тренером может быть и дворник !!!

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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 27 мая 2017, 06:34

      Благоустроенная прочная скамейка - это самое главное. Но думаю, в чемпионшипе тоже дураков немного. Хотя кто знает, работали же там такие ..персонажи как Вальтер Дзенга (Вулверхэмптон), Гай Лузон (Израиль, Чарльтон), Уве Рёслер (Лидс)...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 мая 2017, 19:04

      В АПЛ ему пока рано . Скушают с потрохами . А вот в другие чемпионаты , или Чемпионшип - можно поискать . Агент и нужен для этого . Но пока ничего конкретного , только самолриар

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      Рейтинг: +24996

      bset 11 мая 2017, 17:13

      В Англии будет сложней. В ЦСКА игроками занимался селекционный отдел и покупал Гинер. Тут больше придется решать самому Слуцкому. Справится ли?

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 11 мая 2017, 15:21

      Агент должен не считать,а работу ему искать,ему за это и платят

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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 мая 2017, 15:14

      Нет, я не умаляю заслуг Леонида Викторовича, да, был, да, даже и заслужил несколько незабываемых чемпионств с ЦСКА, но здесь явно чувствуется одно, пристроить его куда-нибудь, даже как-то и обидно, не надо ему рекламы, он сам найдёт свою команду

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 11 мая 2017, 14:54

      Давай возглавь КПР. =)

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