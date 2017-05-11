Агент Слуцкого считает, что тренеру нужно возглавить клуб из Чемпионшипа

Виктор Коларжу, глава компании «Спортинвест», которая представляет интересы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, рассказал, где стоит продолжить карьеру 46-летнему специалисту.

Напомним, после ухода из ЦСКА в декабре 2016 года Слуцкий перебрался в Англию, где занялся изучением иностранного языка и посещением футбольных матчей.

«В России Слуцкий уже достиг всего, что только возможно. Он тренировал один из лучших клубов страны – ЦСКА, достиг с ним нескольких чемпионских титулов, выступал в еврокубках. Потом возглавил национальную сборную, с которой пробился на чемпионат Европы. Работа за границей для него – следующий, совершенно логичный шаг. И я очень рад, что он борется за эту возможность.

Где шансы работать для Слуцкого выше: в английской Премьер-лиге или Чемпионшипе? Скажу так, как вижу ситуацию лично я. Для карьеры Слуцкого лучше начать работу в Чемпионшипе — тогда скачок не будет слишком большим. Было бы идеально получить предложение от амбициозного клуба, владелец которого разделяет его футбольную философию. Поставленная цель и видение процесса со стороны хозяина и клубного менеджмента должны совпасть с взглядом на футбол самого Леонида. Это очень непростая задача, место работы надо подбирать с большой основательностью. А вот будет ли это в Премьер-лиге или Чемпионшипе – дело второе.

Англия — родина футбола, местная Премьер-лига считается сильнейшим турниром в мире. Да и Чемпионшип в рейтинге национальных чемпионатов занимает четвертое или пятое место. Здесь потрясающая футбольная среда во всех ее проявлениях: благоустроенные стадионы и прочая спортивная инфраструктура, высокий уровень игроков и функционеров, впечатляющий масштаб освещения в СМИ, высокая посещаемость, огромные вложения спонсоров. Все это не может не вызывать совершенно естественного интереса со стороны человека, который хочет развиваться в своей профессиональной деятельности.

Тем более, Леонид имеет все предпосылки, чтобы тренировать команду высокого уровня. В его случае я даже не стал бы употреблять слово «вызов». Он настолько хорош в своем профессиональном качестве, что не нуждается в дополнительных вызовах. Любой игрок хочет играть в хорошем клубе и в сильном чемпионате; к тому же стремятся и тренеры», — сказал агент.