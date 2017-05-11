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    «МЮ» предлагает за Лукаку 85 миллионов

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку входит в трансферные цели на предстоящее лето «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы приложить максимум усилий для того, чтобы заполучить игрока сборной Бельгии.

    Известно, что этим летом 23-летний футболист будет пользоваться большой популярностью. Ранее о своем интересе к нему заявили в штабе «Челси».

    Руководство «МЮ» готово заплатить «Эвертону» 85 миллионов фунтов стерлингов за бельгийца. Что касается личного контракта, то в «Манчестер Юнайтед» он сможет зарабатывать около 230 тысяч фунтов в неделю. В «Эвертоне» рассчитывают продать своего игрока за сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов.

    В текущем сезоне Лукаку сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Daily Star

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    11.05.2017 07:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: 0

      cky3k 11 мая 2017, 15:22

      Норм вообще. И не старый

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 11 мая 2017, 10:04

      Он того стоит. Или его или Кейна в МЮ давно надо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 11 мая 2017, 08:11

      Не заиграет он в мю

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