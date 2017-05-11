«МЮ» предлагает за Лукаку 85 миллионов

Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку входит в трансферные цели на предстоящее лето «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы приложить максимум усилий для того, чтобы заполучить игрока сборной Бельгии.

Известно, что этим летом 23-летний футболист будет пользоваться большой популярностью. Ранее о своем интересе к нему заявили в штабе «Челси».

Руководство «МЮ» готово заплатить «Эвертону» 85 миллионов фунтов стерлингов за бельгийца. Что касается личного контракта, то в «Манчестер Юнайтед» он сможет зарабатывать около 230 тысяч фунтов в неделю. В «Эвертоне» рассчитывают продать своего игрока за сумму около 100 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Лукаку сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил 24 гола и отдал шесть результативных передач.