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    Нойер рассказал о сроках возвращения из лазарета

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассчитывает вернуться в строй после травмы к летней предсезонной подготовке. Он отметил, что если бы травма случилась в следующем году в это же время, то он мог пропустить чемпионат мира-2018.

    «По моим расчетам, я буду в строю перед стартом предсезонной подготовки. Сейчас все движется по нашему плану. Если бы я получил эту травму в то же самое время в следующем году, то это было бы хуже. Ведь впереди чемпионат мира», – приводит слова Нойера Sport1.de.

    Стоит отметить, что голкипер травмировался в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4).

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2017 11:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 8 мая 2017, 14:09

      КК и без него могут выиграть,а на ЧМ хотелось бы увидеть такого игрочищу. Здоровья и скорейшего восстановления Ноейру!

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