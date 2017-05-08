Нойер рассказал о сроках возвращения из лазарета

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассчитывает вернуться в строй после травмы к летней предсезонной подготовке. Он отметил, что если бы травма случилась в следующем году в это же время, то он мог пропустить чемпионат мира-2018.

«По моим расчетам, я буду в строю перед стартом предсезонной подготовки. Сейчас все движется по нашему плану. Если бы я получил эту травму в то же самое время в следующем году, то это было бы хуже. Ведь впереди чемпионат мира», – приводит слова Нойера Sport1.de.

Стоит отметить, что голкипер травмировался в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4).