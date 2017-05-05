Буффон: «Ювентус» потерял большого таланта, когда ушел Мората»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему жалеет об уходе из команды форварда Альваро Мораты. Напомним, испанский нападающий выступал в составе «Ювентуса» с 2014 по 2016 год.

«Ему потребовалось всего пару месяцев для адаптации. Затем он стал одним из лучших в составе команды. «Ювентус» потерял большого таланта, когда отпустил Морату. Со временем он мог стать лидером нашей команды», – сказал Буффон.

Ранее стало известно, что Мората принял решение уйти из «Реала» предстоящим летом.