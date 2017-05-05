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    Буффон: «Ювентус» потерял большого таланта, когда ушел Мората»

    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему жалеет об уходе из команды форварда Альваро Мораты. Напомним, испанский нападающий выступал в составе «Ювентуса» с 2014 по 2016 год.

    «Ему потребовалось всего пару месяцев для адаптации. Затем он стал одним из лучших в составе команды. «Ювентус» потерял большого таланта, когда отпустил Морату. Со временем он мог стать лидером нашей команды», – сказал Буффон.

    Ранее стало известно, что Мората принял решение уйти из «Реала» предстоящим летом.

    Источник: Marca

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    05.05.2017 23:07
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 мая 2017, 10:11

      До сих пор грусть печальная. И недослухи о трансфере в Милан....

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 5 мая 2017, 23:30

      Согласен!

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