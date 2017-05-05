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    «Бавария» потратит 10 миллионов на реконструкцию «Альянц-Арены»

    Предстоящим летом «Бавария» планирует провести реконструкцию и модернизации своего стадиона «Альянц-Арена».

    «Мы планируем осуществить работы в течение 10 недель. На это будет потрачено около 10 миллионов евро. В Европе есть всего несколько городов и стадионов, отвечающих всем требованиям для проведения финальных матчей Лиги чемпионов. Поэтому я уверен, что в ближайшие 10 лет «Альянц-Арена» вновь станет местом проведения такого матча», – рассказал менеджер стадиона Юрген Мут.

    По его словам, будут установлены новые видеостены, улучшено качество освещения, а также установлен новый навес для стадиона. Для болельщиков будет обустроена площадь перед ареной.

    Источник: ФК «Бавария»

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    05.05.2017 11:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 мая 2017, 13:45

      Прочитав заголовок. я подумал, что они решили просто помыть окна в помещениях стадиона. У нас за такую сумму. только это и сумеют сделать и при этом еще все подоконники затопчут.

      0
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      Рейтинг: +293

      гууд 5 мая 2017, 12:11

      Это вам к рядам с крестовского, они знают как строить арены топ уровня

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 5 мая 2017, 11:45

      Что-то маловато будет. С Питером проконсультируйтесь )

      2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 5 мая 2017, 11:44

      Да вы что,обратитесь к мудко,он вас научит как надо делать реконструкцию...потраченно ни 10 а 100 миллионов,времени ушло ни 10 недель,а 10 месяцев,и в конце главное сказать смета подорожает минимум в 2 раза,так как объем работы слишком большой!

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      Рейтинг: +410

      iron_Savior > Psih86 5 мая 2017, 18:14

      ну так они свои деньги тратят, а не у гос-ва отмывают

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