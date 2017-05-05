«Бавария» потратит 10 миллионов на реконструкцию «Альянц-Арены»

Предстоящим летом «Бавария» планирует провести реконструкцию и модернизации своего стадиона «Альянц-Арена».

«Мы планируем осуществить работы в течение 10 недель. На это будет потрачено около 10 миллионов евро. В Европе есть всего несколько городов и стадионов, отвечающих всем требованиям для проведения финальных матчей Лиги чемпионов. Поэтому я уверен, что в ближайшие 10 лет «Альянц-Арена» вновь станет местом проведения такого матча», – рассказал менеджер стадиона Юрген Мут.

По его словам, будут установлены новые видеостены, улучшено качество освещения, а также установлен новый навес для стадиона. Для болельщиков будет обустроена площадь перед ареной.