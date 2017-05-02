Инсинье – лидер Серии А по количеству обводок в одном матче за последние 10 лет

«Наполи» обыграл «Интер» со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Полузащитник неаполитанцев Лоренцо Инсинье провел на поле весь матч и совершил 12 успешных обводок. Показатель является ведущим среди игроков Серии А за последние 10 лет.

В текущем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач в 45-ти матчах всех турниров. Команда Маурицио Сарри занимает третье место в турнирной таблице. В апреле 25-летний итальянец продлил контракт с «Наполи».

Ранее экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил о своем сходстве с Инсинье.