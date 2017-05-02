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    Инсинье – лидер Серии А по количеству обводок в одном матче за последние 10 лет

    «Наполи» обыграл «Интер» со счетом 1:0 в матче 34-го тура чемпионата Италии.

    Полузащитник неаполитанцев Лоренцо Инсинье провел на поле весь матч и совершил 12 успешных обводок. Показатель является ведущим среди игроков Серии А за последние 10 лет.

    В текущем сезоне форвард забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач в 45-ти матчах всех турниров. Команда Маурицио Сарри занимает третье место в турнирной таблице. В апреле 25-летний итальянец продлил контракт с «Наполи».

    Ранее экс-нападающий сборной Италии Антонио Кассано заявил о своем сходстве с Инсинье.

    Источник: Opta

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    02.05.2017 21:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8

      L.A. 2 мая 2017, 22:26

      Можете что угодно считать только победы в чемпионате им не видять

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