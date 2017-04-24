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    Семин: «Удивлен ли я заменой Еськова на Карасева в матче ЦСКА – «Локомотив»? Нет»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 25-го тура РФПЛ против ЦСКА прокомментировал замену арбитра на игре. Напомним, вместо Алексея Еськова встречу обслужит бригада Сергея Карасева.

    «Судейский комитет принимает решения исходя из определенных обстоятельств. Не могу комментировать то или иное назначение. Удивлeн ли я заменой Алексея Еськова на Сергея Карасева? Нет, меня это не удивило», – заявил специалист.

    Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2017 14:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +160

      виктоша 25 апреля 2017, 12:56

      Ясный перец, Еськова на заслуженный длительный отдых отправят, чего же тут удивительного.

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD 24 апреля 2017, 17:19

      По мне Карась лучший судья в РФПЛ, жаль что его с нашего матча отобрали.

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 апреля 2017, 15:41

      А нам, честно говоря, все-равно. Вперед ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +3

      Тератрон 24 апреля 2017, 14:49

      Похоже Локомотиву кранты,Карасёв их на свисток посадит,так что и шагу не сделают.

      -2
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