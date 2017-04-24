Семин: «Удивлен ли я заменой Еськова на Карасева в матче ЦСКА – «Локомотив»? Нет»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча 25-го тура РФПЛ против ЦСКА прокомментировал замену арбитра на игре. Напомним, вместо Алексея Еськова встречу обслужит бригада Сергея Карасева.

«Судейский комитет принимает решения исходя из определенных обстоятельств. Не могу комментировать то или иное назначение. Удивлeн ли я заменой Алексея Еськова на Сергея Карасева? Нет, меня это не удивило», – заявил специалист.

Встреча ЦСКА – «Локомотив» состоится 26 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.