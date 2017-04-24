Спортдиректор «Барселоны»: «Нужно обратить внимание на жесты Рамоса»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес посоветовал федерации футбола рассмотреть жесты Серхио Рамоса. Напомним, в матче против «Барселоны» (2:3) защитник «Реала» получил красную карточку. Уходя с поля, он показал несколько жестов в сторону Жерара Пике. Футболист посоветовал оппоненту меньше болтать.

«Удаление Серхио Рамоса было справедливым. Нужно обратить внимание на его жесты. Не знаю, кому он их показывал», – сказал Фернандес.

Главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес не внес в рапорт произошедшее после удаления Рамоса. За подобный жест ранее был дисквалифицирован Неймар.

Кровь Месси, удаление Рамоса, 5 суперголов. Что творилось в Эль Класико, которое снова не увидели в России