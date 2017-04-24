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    Спортдиректор «Барселоны»: «Нужно обратить внимание на жесты Рамоса»

    Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес посоветовал федерации футбола рассмотреть жесты Серхио Рамоса. Напомним, в матче против «Барселоны» (2:3) защитник «Реала» получил красную карточку. Уходя с поля, он показал несколько жестов в сторону Жерара Пике. Футболист посоветовал оппоненту меньше болтать.

    «Удаление Серхио Рамоса было справедливым. Нужно обратить внимание на его жесты. Не знаю, кому он их показывал», – сказал Фернандес.

    Главный арбитр встречи Алехандро Хосе Эрнандес не внес в рапорт произошедшее после удаления Рамоса. За подобный жест ранее был дисквалифицирован Неймар.

    Кровь Месси, удаление Рамоса, 5 суперголов. Что творилось в Эль Класико, которое снова не увидели в России

    Источник: Marca

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    24.04.2017 12:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 апреля 2017, 21:54

      индеец оху...л вконец

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 24 апреля 2017, 13:42

      понятно за одно и то же Неймару дискву под Классико, а Рамосу даже в бумажку не занесли

      -1
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      Рейтинг: +17

      CMRDSA 24 апреля 2017, 13:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уебаны эти барсуки... И так вылазят только благодаря судьям, так ещё и тявкают

      -4
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      Рейтинг: -186

      Protosser > CMRDSA 24 апреля 2017, 18:07

      Тявкают твои утырки-дровосеки.
      А про судей - тебя лучше уткнуться в тряпочку)
      Трое игроков в офсайде - боковой молчит. И это только самый яркий случай.
      И уж если ты, вдруг, раскроешь варежку про ПСЖ - пойди пересмотри как судья на руках занес вас в полуфинал.

      0
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      Рейтинг: +22

      ndavidov > CMRDSA 24 апреля 2017, 21:48

      Ну конечно) Только вот Неймар 3 матча не играет, а Рамос после матча вылизал жопу арбитру в своем интервью. И ему ничего не будет за такие же аплодисменты) Не позорь клуб, за который болеешь. Умей проигрывать)

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