Вице-президент «Монако» Васильев: «Футбол – это то, что нас объединяет»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что гордится своей командой, которая в сложных условиях смогла одержать победу в выездном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Он отметил, что футбол – это то, что объединяет людей в любой сложной ситуации.

«Это жизнь. У нас не было особого желания играть в подобных условиях, но футбол всегда должен продолжаться. Футбол – это то, что нас объединяет. То, что у нас никто не может отнять.

Что касается самой игры, то наша команда добилась положительного результата, но еще ничего не решено: впереди нас ждет ответный матч на домашнем стадионе. Я горд за свою команду. Мы провели эту встречу в свойственной нам манере, с яркой атакующей игрой.

Для меня большая гордость видеть «Монако» на этой стадии турнира. Это действительно высокий уровень», – сказал Васильев.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» завершился со счетом 2:3. Ответная встреча состоится в среду, 19 апреля.