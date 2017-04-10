«Атлетико» намерен увеличить Гризманну зарплату

Руководство «Атлетико» намерено в ближайшее время увеличить зарплату нападающему Антуану Гризманну. По всей видимости, это связано с интересом к 26-летнему игроку со стороны «Реала». Ранее сам француз заявил, что его переход в королевский клуб не является чем-то невероятным.

В настоящее время Гризманн зарабатывает 7 миллионов евро в год. Согласно данным источника, теперь его зарплата увеличится до 10 миллионов.

Контракт футболиста с «матрасниками» рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 43-х матчах, записав на свой счет 23 гола и 11 результативных передач.