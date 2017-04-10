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    «Атлетико» намерен увеличить Гризманну зарплату

    Руководство «Атлетико» намерено в ближайшее время увеличить зарплату нападающему Антуану Гризманну. По всей видимости, это связано с интересом к 26-летнему игроку со стороны «Реала». Ранее сам француз заявил, что его переход в королевский клуб не является чем-то невероятным.

    В настоящее время Гризманн зарабатывает 7 миллионов евро в год. Согласно данным источника, теперь его зарплата увеличится до 10 миллионов.

    Контракт футболиста с «матрасниками» рассчитан до июня 2021 года. В текущем сезоне он принял участие в 43-х матчах, записав на свой счет 23 гола и 11 результативных передач.

    Источник: L' Equipe

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    10.04.2017 12:50
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