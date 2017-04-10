Сарри опасался за нехватку сил перед матчем с «Лацио»

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри признался, что вылет из Кубка Италии и победа над «Ювентусом» в ответном матче этого турнира придала уверенности его команде перед матчем с «Лацио». Он также указал на ошибки, которые могли неаполитанцам потерянных очков.

«Мы покинули Кубок Италии, но тот факт, что мы заставили «Ювентус» нервничать и обыграли их в ответном матче, завел нас. Это придало нам уверенности в своих силах. Перед этой встречей я был уверен, что мои футболисты покажут хорошую игру. Я опасался лишь за физическое состояние: два матча с «Ювентусом» за четыре дня могут отнять много сил, но мы справились.

Бывает, что мы чувствуем себя с мячом слишком комфортно. Это приводит к расслабленности, потере концентрации. Против такого соперника, как «Лацио», – это может сказаться. Нам нужно прекратить это делать. Теперь нам нужно идти до конца сезона и набирать как можно больше очков.

Не стоит забывать, что есть команды, которые в некоторых моментах лучше нас. Поэтому, теоретически, они должны побеждать. К тому же мы не самый богатый клуб в Италии, мы постарались сосредоточиться на молодежи, в надежде на будущее. Следующий шаг, который нам нужно сделать – это, без сомнений, пропускать меньше голов», – сказал Сарри.

Матч 31-го тура итальянской Серии А «Лацио» – «Наполи» закончился со счетом 0:3.