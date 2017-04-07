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«Милан» хочет купить Бензема в рассрочку

7 апреля 2017, 11:32
9

Нападающий «Реала» Карим Бензема входит в трансферный список «Милана», сообщает Tuttosport. 29-летний француз является приоритетной целью россонери на будущий сезон.

В «Реале» вряд ли пойдут на продажу своего форварда за сумму менее, чем 60 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. Сообщается, что итальянцы готовы рассмотреть такое предложение, но сумма первоначального взноса вряд ли превысит 20 миллионов за первый год.

В данный момент «Милан» находится в ожидании завершении сделки по продаже клуба китайским инвесторам, запланированной на 13-14 апреля.

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Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Испания. Примера Трансферы Реал Милан Бензема Карим
Комментарии (9)
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Asbjorn
1491555054
Рассрочка,кредит,без переслать(с)
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BornVillain
1491556267
В ипотеку ещё б написали
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melnicn
1491556698
ДА НА 10 ЛЕТ
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САНЁК17
1491557284
РЕАЛ не рассрочку н в наличку и не в кредит не нуждается.
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milanium
1491561527
вообще-то такие нам и нужны сейчас
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ibragim_ibragimov_99
1491567228
"рыночная экономика"
Ответить
Kulimen
1491572392
Ну хоть не в ипотеку.
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STALKER27
1491581118
Не купят...потому что утка
Ответить
Евгений Б
1491687103
Странная новость, Реалу это вообще не надо, если продавать то без подобных поблажек.
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