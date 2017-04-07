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    «Милан» хочет купить Бензема в рассрочку

    Нападающий «Реала» Карим Бензема входит в трансферный список «Милана», сообщает Tuttosport. 29-летний француз является приоритетной целью россонери на будущий сезон.

    В «Реале» вряд ли пойдут на продажу своего форварда за сумму менее, чем 60 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. Сообщается, что итальянцы готовы рассмотреть такое предложение, но сумма первоначального взноса вряд ли превысит 20 миллионов за первый год.

    В данный момент «Милан» находится в ожидании завершении сделки по продаже клуба китайским инвесторам, запланированной на 13-14 апреля.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2017 11:32
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +66

      Евгений Б 9 апреля 2017, 00:31

      Странная новость, Реалу это вообще не надо, если продавать то без подобных поблажек.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 7 апреля 2017, 19:05

      Не купят...потому что утка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 7 апреля 2017, 16:39

      Ну хоть не в ипотеку.

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 7 апреля 2017, 15:13

      "рыночная экономика"

      0
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      Рейтинг: +32

      milanium 7 апреля 2017, 13:38

      вообще-то такие нам и нужны сейчас

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 7 апреля 2017, 12:28

      РЕАЛ не рассрочку н в наличку и не в кредит не нуждается.

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 7 апреля 2017, 12:18

      ДА НА 10 ЛЕТ

      0
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      Рейтинг: +21

      BornVillain 7 апреля 2017, 12:11

      В ипотеку ещё б написали

      3
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 апреля 2017, 11:50

      Рассрочка,кредит,без переслать(с)

      1
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