«Милан» хочет купить Бензема в рассрочку

Нападающий «Реала» Карим Бензема входит в трансферный список «Милана», сообщает Tuttosport. 29-летний француз является приоритетной целью россонери на будущий сезон.

В «Реале» вряд ли пойдут на продажу своего форварда за сумму менее, чем 60 миллионов евро. Его действующий контракт с клубом рассчитан до середины 2019 года. Сообщается, что итальянцы готовы рассмотреть такое предложение, но сумма первоначального взноса вряд ли превысит 20 миллионов за первый год.

В данный момент «Милан» находится в ожидании завершении сделки по продаже клуба китайским инвесторам, запланированной на 13-14 апреля.

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