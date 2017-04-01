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    Калитвинцев: «Результаты «Динамо» позволяют нам не оглядываться на других, но в таблицу, конечно, смотрим»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал комментарий после матча 29-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (3:0).

    «Для сегодняшней встречи подошел бы счет 5:2. Где-то мы слишком много позволили сопернику. Качество игры нас интересует не меньше, чем счет на табло.

    На мой взгляд, открытый футбол у Тамбова пошел после счета 3:0. Наши результаты позволяют нам не оглядываться на других, а заниматься своей игрой. Но смотрим в таблицу, конечно.

    Мы не боимся игры в восемь утра. Кто правильно восстанавливается и грамотно готовится, не испытает проблем», – сказал Калитвинцев.

    После 29-ти туров бело-голубые лидируют в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя «Тосно» (28 игр) на 11 очков.

    Источник: ФК «Динамо»

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    01.04.2017 17:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 2 апреля 2017, 21:27

      Можно уже и не смотреть.

      0
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 2 апреля 2017, 17:37

      Молодцы Динамики так держать .Вы лучшие !!!!!!!!! :-)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 2 апреля 2017, 04:02

      Динамо, ждём в вышке.!

      -3
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 > Мары 2 апреля 2017, 10:13

      Да мы уже почти там

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Sergej-74 2 апреля 2017, 16:41

      Меня это радует.
      Ещё б Торпедо спонсора найти, вообще бы здорово было.

      -3
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