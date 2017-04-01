Калитвинцев: «Результаты «Динамо» позволяют нам не оглядываться на других, но в таблицу, конечно, смотрим»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал комментарий после матча 29-го тура ФНЛ с «Тамбовом» (3:0).

«Для сегодняшней встречи подошел бы счет 5:2. Где-то мы слишком много позволили сопернику. Качество игры нас интересует не меньше, чем счет на табло.

На мой взгляд, открытый футбол у Тамбова пошел после счета 3:0. Наши результаты позволяют нам не оглядываться на других, а заниматься своей игрой. Но смотрим в таблицу, конечно.

Мы не боимся игры в восемь утра. Кто правильно восстанавливается и грамотно готовится, не испытает проблем», – сказал Калитвинцев.

После 29-ти туров бело-голубые лидируют в турнирной таблице ФНЛ, опережая ближайшего преследователя «Тосно» (28 игр) на 11 очков.