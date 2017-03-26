Гризманн заявил, что у него нет необходимости уходить из «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что не намерен покидать мадридскую команду. По словам 26-летнего футболиста, у него нет необходимости менять клубную прописку.

«В Мадриде светит солнце, и я чувствую себя здесь хорошо. Нет необходимости уходить из команды», – сказал Гризманн.

Напомним, ранее сообщалось, что во время летнего трансферного окна нападающий станет игроком «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «Атлетико» в Примере 27 матчей, записав себе в актив 14 голов и семь результативных передач.