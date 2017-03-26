Селюк: «Агенты лоббируют лимит, чтобы мертвого игрока с российским паспортом продать и положить ему зарплату в 3 миллиона»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что существующий в РФПЛ лимит на легионеров приносит большой вред российскому футболу. По его словам, это действует на руку представителям российских игроков, которые могут выбить своим клиентам выгодные контракты и иметь с этого процент собственной прибыли.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться шесть иностранных и пять российских футболистов.

– Российский игрок будет расти рядом с хорошим ивуарийцем. А когда тренируются 15 немотивированных россиян, которые знают, что получат место в составе, о чем здесь можно говорить? Сборная никогда не будет играть достойно. Где мотивационная составляющая?! Надо выходить и биться.

Посмотрите, какой зрелищный турнир в Англии, и какие деньги клубы получают от телевизионных прав. А к чему идет Россия? Сейчас построят новые шикарные стадионы к чемпионату мира, и они будут простаивать. Почему? Да потому что на Иванова, Петрова и Сидирова никто не будет ходить! Вот в чем дело.

– Все беспросветно?

– Может быть, лет через 10 народ и пойдет на стадионы, потому что Ивановы и Петровы начнут биться за свою зарплату, ибо в другом месте они ничего не заработают. Но сейчас они – в теплой ванне… Есть русский паспорт – все дороги открыты. Знаете, какая вещь меня забавляет? Говорят, что российские агенты лоббируют отмену лимита.

– Это не так?

– Да нет, конечно! Именно они и лоббируют лимит. Чтобы мертвого игрока с российским паспортом продать и положить ему зарплату в три миллиона… Им же не надо напрягаться. А если не будет лимита, агентам придется попотеть. А тут у тебя есть россиянин под рукой – полный вперед! Кладешь ему зарплату в два миллиона и имеешь проценты.