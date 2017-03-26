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  • Селюк: «Агенты лоббируют лимит, чтобы мертвого игрока с российским паспортом продать и положить ему зарплату в 3 миллиона»

Селюк: «Агенты лоббируют лимит, чтобы мертвого игрока с российским паспортом продать и положить ему зарплату в 3 миллиона»

26 марта 2017, 19:01
40

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что существующий в РФПЛ лимит на легионеров приносит большой вред российскому футболу. По его словам, это действует на руку представителям российских игроков, которые могут выбить своим клиентам выгодные контракты и иметь с этого процент собственной прибыли.

Напомним, на данный момент в чемпионате России действует лимит, согласно которому на поле в составе команды одновременно могут находиться шесть иностранных и пять российских футболистов.

– Российский игрок будет расти рядом с хорошим ивуарийцем. А когда тренируются 15 немотивированных россиян, которые знают, что получат место в составе, о чем здесь можно говорить? Сборная никогда не будет играть достойно. Где мотивационная составляющая?! Надо выходить и биться.

Посмотрите, какой зрелищный турнир в Англии, и какие деньги клубы получают от телевизионных прав. А к чему идет Россия? Сейчас построят новые шикарные стадионы к чемпионату мира, и они будут простаивать. Почему? Да потому что на Иванова, Петрова и Сидирова никто не будет ходить! Вот в чем дело.

– Все беспросветно?

– Может быть, лет через 10 народ и пойдет на стадионы, потому что Ивановы и Петровы начнут биться за свою зарплату, ибо в другом месте они ничего не заработают. Но сейчас они – в теплой ванне… Есть русский паспорт – все дороги открыты. Знаете, какая вещь меня забавляет? Говорят, что российские агенты лоббируют отмену лимита.

– Это не так?

– Да нет, конечно! Именно они и лоббируют лимит. Чтобы мертвого игрока с российским паспортом продать и положить ему зарплату в три миллиона… Им же не надо напрягаться. А если не будет лимита, агентам придется попотеть. А тут у тебя есть россиянин под рукой – полный вперед! Кладешь ему зарплату в два миллиона и имеешь проценты.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Селюк Дмитрий
Комментарии (40)
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STAFOR13
1490545310
правильные вещи говорит, хоть и сам вправить любит дрова))
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Болельщик Реал Мадрида
1490545382
Да ты что Дима, что правда, вот это новости! По моему уже вся страна в курсе для чего делался этот лимит. Для той же самой цели, что и все начинания в России. Отмыть, своровать, распилить бабла и перегнать его в авшоры в Англии или на каких нибудь Британских островах.
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ZENIT GOAL
1490545408
Какой-нибудь другой агент : «Агенты лоббируют отмену лимита, чтобы мертвого игрока с иностранным паспортом продать и положить ему зарплату в 10 миллионов»
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Chesn0k
1490546743
турнир-то может и зрелищный, а сборная у англичан такая же донная
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Gullit 76
1490550389
Есть несколько вечных тем про которые можно балаболить бесконечно.Селюк использует одну сторону темы про лимит(чтобы о нём не забыли - как давно бы следовало!)Сейчас он как и многие орёт против.Но как только его отменят все эти селюки развернутся на 180 градусов и будут орать противоположное(приводя опять-же логичные доводы)Эта сволочь скажет что угодно лишь бы получить личную выгоду.
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Shaitan.
1490550506
Все по делу. Лимит нас убивает, но отменять его никто не собирается, ибо с этого им капают проценты. Что чемпионат, что игра сборной блевать тянет.
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Mr Abdullaev
1490550766
Хоть что то нормальное сказал) А то, только про Траоре и Туре все балаболил)
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sidul1
1490552785
эту проблему давно пора было решить в госдуме или кремле,но тишина,видно так и будет.
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mihail200606
1490554985
ах, да что вы говорите? правда? а неужели г-н муток не знает об этом и не понимает?
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Мары
1490564693
Не нравится мне Дима с его неграми, но в этом он прав. Лимит убивает наш футбол, а его идейный проводник господин Мудко сам ни чего не решит.Такие решения принимаются в других местах.
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