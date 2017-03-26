ФНЛ. «Динамо» в гостях играет с «Тосно»

Сегодня, 26 марта, «Тосно» проведет матч с московским «Динамо» в рамках 28-го тура ФНЛ. Гости лидируют в первенстве, опережая своего очередного соперника в турнирной таблице на пять очков. У «Тосно» на сегодня – восьмематчевая беспроигрышная серия.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

«Бомбардир» начнет текстовую трансляцию матча в 16:00 по московскому времени.

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