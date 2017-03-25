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    Азар продлит контракт с «Челси» с увеличением зарплаты

    Полузащитник «Челси» Эден Азар в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом. Сообщается, что руководство синих намерено подписать с 26-летним бельгийцем новое соглашение, чтобы предотвратить его уход в «Реал».

    По информации источника, «Челси» готов улучшить финансовые условия контракта хавбека, который на данный момент зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Азар провел 26 матчей, забив 11 голов и сделав четыре результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    25.03.2017 07:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 25 марта 2017, 16:42

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