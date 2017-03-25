Азар продлит контракт с «Челси» с увеличением зарплаты

Полузащитник «Челси» Эден Азар в ближайшее время продлит контракт с лондонским клубом. Сообщается, что руководство синих намерено подписать с 26-летним бельгийцем новое соглашение, чтобы предотвратить его уход в «Реал».

По информации источника, «Челси» готов улучшить финансовые условия контракта хавбека, который на данный момент зарабатывает 200 тысяч фунтов в неделю.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Азар провел 26 матчей, забив 11 голов и сделав четыре результативные передачи.