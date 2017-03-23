Бензема: «Объясните мне, почему я снова не попал в сборную»

Нападающий «Реала» Карим Бензема возмущен тем фактом, что его снова не вызвали в сборную Франции. Напомним, последний раз Бензема выступал за национальную команду еще в октябре 2015 года.

«Несправедливо, что в очередной раз я вне состава сборной Франции. Объясните мне, почему я снова не попал в команду. Не прав тот, кто верит в то, что я могу не любить сборную своей страны. Меня по-прежнему игнорируют из-за дела с Вальбуэна. Однако за него я уже заплатил сполна», – рассказал Бензема.

Ранее глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ сказал, что тренерский штаб сборной Франции имеет право вызвать нападающего в команду.