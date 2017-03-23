Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бензема: «Объясните мне, почему я снова не попал в сборную»

23 марта 2017, 23:06
17

Нападающий «Реала» Карим Бензема возмущен тем фактом, что его снова не вызвали в сборную Франции. Напомним, последний раз Бензема выступал за национальную команду еще в октябре 2015 года.

«Несправедливо, что в очередной раз я вне состава сборной Франции. Объясните мне, почему я снова не попал в команду. Не прав тот, кто верит в то, что я могу не любить сборную своей страны. Меня по-прежнему игнорируют из-за дела с Вальбуэна. Однако за него я уже заплатил сполна», – рассказал Бензема.

Ранее глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ сказал, что тренерский штаб сборной Франции имеет право вызвать нападающего в команду.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Франция Бензема Карим
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Аристократ Олжик
1490302182
Прикинь Карим, демократия, толерантность . . . и отсутствие свободы слова . . . по меньше болтал бы и попал бы . . . Хотя ты и так попал, не в ту дверь
Ответить
Luis Figo
1490302395
Потому что, ты кривоногий! Потому что ты забиваешь всего 2-3 гола из явных 10 моментов! Порой умудряешься промахиваться с убойной позиции с метра! )))
Ответить
ivanthebest
1490302930
Это карма походу за то, что ещё и родной бабушке в своё время на перелёт зажал 2к евро...
Ответить
Фесс
1490303383
Тренер неадекват прост.)
Ответить
KARAT777
1490306292
накасячил немножко, а осадок остался
Ответить
BoltCX
1490306850
Это как в анекдоте: - не приходи больше к нам, тварь! - но почему?! - после прошлого твоего визита у нас пропала серебряная ложка. мы её позже нашли, но всё равно... осадок остался.
Ответить
Nesterenko
1490316154
Пора бы уже и вызывать, сильный форвард
Ответить
mihail200606
1490334369
Ну у тренера наверное надо спросить...
Ответить
Danish Dynamite
1490334585
С нынешней молодой порослью вроде Мбаппе, думается, ничего ему не светит даже без косяка с Вальбуэной...
Моё мнение, что ничего в нём нет такого, обычный форвард (каких десятки), уже немолодой, которому просто повезло в своё время с клубом. К тому же с говнецом.
Ответить
LERMONTOV
1490448331
Бенз, там и без тебя режиссеров хватает ! Снимай кинцо в Мадриде
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
01:50
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
Вчера, 16:17
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
Вчера, 15:05
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
Вчера, 13:43
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
Вчера, 09:11
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
Вчера, 01:30
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
12 августа
1
Вингер «Барселоны» порвал кресты и выбыл на 6-7 месяцев
11 августа
Принято итоговое решение по будущему Эндрика в «Реале»
10 августа
1
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Стало известно, кто должен был сменить Фергюсона в «МЮ» в 2013 году
10 августа
1
ФотоЭкс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
10 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+