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    Бензема: «Объясните мне, почему я снова не попал в сборную»

    Нападающий «Реала» Карим Бензема возмущен тем фактом, что его снова не вызвали в сборную Франции. Напомним, последний раз Бензема выступал за национальную команду еще в октябре 2015 года.

    «Несправедливо, что в очередной раз я вне состава сборной Франции. Объясните мне, почему я снова не попал в команду. Не прав тот, кто верит в то, что я могу не любить сборную своей страны. Меня по-прежнему игнорируют из-за дела с Вальбуэна. Однако за него я уже заплатил сполна», – рассказал Бензема.

    Ранее глава федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ сказал, что тренерский штаб сборной Франции имеет право вызвать нападающего в команду.

    Источник: Marca

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    23.03.2017 23:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +21

      LERMONTOV 25 марта 2017, 16:25

      Бенз, там и без тебя режиссеров хватает ! Снимай кинцо в Мадриде

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 марта 2017, 08:49

      С нынешней молодой порослью вроде Мбаппе, думается, ничего ему не светит даже без косяка с Вальбуэной...

      Моё мнение, что ничего в нём нет такого, обычный форвард (каких десятки), уже немолодой, которому просто повезло в своё время с клубом. К тому же с говнецом.

      2
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      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Danish Dynamite 24 марта 2017, 11:35

      Согласен. Бензема - игрок уровня Муту, Кёйта, Луиса Фабиано, Бакки, ... В лучшем случае - Паулеты, Вильтора и Диего Милито.
      Таких игроков действительно десятки в каждом поколении.

      Правда, такие игроки как раз обычно играют в сборных, но пять же согласен, у Франции есть Гризманн, Марсьяль, Мбаппе. Время Бензема в сборной ушло.

      3
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Schicko_008 24 марта 2017, 14:40

      Я бы даже сказал,что некоторые из перечисленных выше футболистов намного талантливее и ярче могли бы играть.Но характер в карьере тоже играет огромную роль.

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 24 марта 2017, 08:46

      Ну у тренера наверное надо спросить...

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 24 марта 2017, 07:22

      Это Ротенберг всё

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 24 марта 2017, 03:42

      Пора бы уже и вызывать, сильный форвард

      -1
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 марта 2017, 01:51

      Не повезло... в очередной раз

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 24 марта 2017, 01:07

      Это как в анекдоте:
      - не приходи больше к нам, тварь!
      - но почему?!
      - после прошлого твоего визита у нас пропала серебряная ложка. мы её позже нашли, но всё равно... осадок остался.

      7
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 24 марта 2017, 00:58

      накасячил немножко, а осадок остался

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 марта 2017, 00:53

      ну как-то так))

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 24 марта 2017, 00:52

      Потому что Мората выходя на 15-20 минут в конце матча забивает больше,чем Бензема играя в старте почти каждый матч.

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