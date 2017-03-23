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«Ростову» необходимо решить финансовые проблемы для продления контракта с Бердыевым

23 марта 2017, 11:07
11

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, который продолжает заниматься делами клуба, рассказал о возможности продолжения сотрудничества с тренером и вице-президентом клуба Курбаном Бердыевым.

«Ростов» при Бердыеве добился очень серьезных успехов, несмотря на многие проблемы, в частности финансового характера. Конечно, клуб приложит все усилия для того, чтобы сотрудничество с туркменским специалистом не прекращалось.

Однако здесь мало одного только желания – необходимо решить финансовые проблемы. Если у «Ростова» будут деньги и финансовая стабильность, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет. Руководство клуба активно ищет спонсоров, прорабатывает различные варианты.

Надеюсь, «Ростов» решит все свои финансовые проблемы и продолжит радовать болельщиков качественной игрой. И диалог с Бердыевым по поводу нового контракта пройдет в позитивном ключе», – рассказал Шикунов.

Напомним, что Шикунов покинул свой пост в 2016 году. В текущем сезоне «Ростов» после 20 туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 30 очками.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (11)
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Чеба
1490256629
Немедленно!
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alex1951
1490257450
Ростов-Папа,напрягись,такого чела кидать нельзя! Думайте,ищите,находите! В противном случае -позор Ростовской администрации...без вариантов,удачи.
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srg38
1490258516
Вроде же писали что Ростов кучу денег в ЛЕ заработал
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pro-vad
1490260199
Рейтинг и ценник у Бердыева подскочил после крайних успехов. Но я думаю найдут возможность его удержать.
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balaton78
1490260322
Найдите где хотите деньги на Бердыева...Это лучший тренер в России! По крайней мере за два последних сезона точно.
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marslond
1490261109
Своими успехами в еврокубках Бердыев значительно улучшил финансовое положение Ростова.
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slavko33002
1490261579
Цена вопроса?
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OPG-Diversant
1490276763
Думаю Бердыев адекватные деньги запросит и они договорятся к концу сезона.
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Serjoga
1490281238
Все что надо решат!
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