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    «Ростову» необходимо решить финансовые проблемы для продления контракта с Бердыевым

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, который продолжает заниматься делами клуба, рассказал о возможности продолжения сотрудничества с тренером и вице-президентом клуба Курбаном Бердыевым.

    «Ростов» при Бердыеве добился очень серьезных успехов, несмотря на многие проблемы, в частности финансового характера. Конечно, клуб приложит все усилия для того, чтобы сотрудничество с туркменским специалистом не прекращалось.

    Однако здесь мало одного только желания – необходимо решить финансовые проблемы. Если у «Ростова» будут деньги и финансовая стабильность, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет. Руководство клуба активно ищет спонсоров, прорабатывает различные варианты.

    Надеюсь, «Ростов» решит все свои финансовые проблемы и продолжит радовать болельщиков качественной игрой. И диалог с Бердыевым по поводу нового контракта пройдет в позитивном ключе», – рассказал Шикунов.

    Напомним, что Шикунов покинул свой пост в 2016 году. В текущем сезоне «Ростов» после 20 туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 30 очками.

    Источник: Известия

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    23.03.2017 11:07
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 марта 2017, 18:00

      Все что надо решат!

      0
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 23 марта 2017, 16:46

      Думаю Бердыев адекватные деньги запросит и они договорятся к концу сезона.

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 23 марта 2017, 12:32

      Цена вопроса?

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 23 марта 2017, 12:25

      Своими успехами в еврокубках Бердыев значительно улучшил финансовое положение Ростова.

      3
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      Рейтинг: -256

      balaton78 23 марта 2017, 12:12

      Найдите где хотите деньги на Бердыева...Это лучший тренер в России! По крайней мере за два последних сезона точно.

      3
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      Рейтинг: +32

      pro-vad 23 марта 2017, 12:09

      Рейтинг и ценник у Бердыева подскочил после крайних успехов. Но я думаю найдут возможность его удержать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 23 марта 2017, 12:09

      Ну,переговоры с новым инвестором ведутся,только он собирается вкладывать до 6 мил.в год.А этого только на зарплаты и хватит.Бог даст-договорятся с Бекиевичем.

      2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 23 марта 2017, 11:41

      Вроде же писали что Ростов кучу денег в ЛЕ заработал

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > srg38 23 марта 2017, 11:54

      Да,куча...Только за участие в Еврокубках ,сразу 200000 евросов начисляется,но....
      Бабки все клубы получают ,когда подсчитают общий навар ,те к след.циклу.
      Так было всегда.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 23 марта 2017, 11:24

      Ростов-Папа,напрягись,такого чела кидать нельзя!
      Думайте,ищите,находите!
      В противном случае -позор Ростовской администрации...без вариантов,удачи.

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      Рейтинг: +581

      Чеба 23 марта 2017, 11:10

      Немедленно!

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