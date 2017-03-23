«Ростову» необходимо решить финансовые проблемы для продления контракта с Бердыевым

Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов, который продолжает заниматься делами клуба, рассказал о возможности продолжения сотрудничества с тренером и вице-президентом клуба Курбаном Бердыевым.

«Ростов» при Бердыеве добился очень серьезных успехов, несмотря на многие проблемы, в частности финансового характера. Конечно, клуб приложит все усилия для того, чтобы сотрудничество с туркменским специалистом не прекращалось.

Однако здесь мало одного только желания – необходимо решить финансовые проблемы. Если у «Ростова» будут деньги и финансовая стабильность, то проблем с продлением контракта Бердыева не возникнет. Руководство клуба активно ищет спонсоров, прорабатывает различные варианты.

Надеюсь, «Ростов» решит все свои финансовые проблемы и продолжит радовать болельщиков качественной игрой. И диалог с Бердыевым по поводу нового контракта пройдет в позитивном ключе», – рассказал Шикунов.

Напомним, что Шикунов покинул свой пост в 2016 году. В текущем сезоне «Ростов» после 20 туров занимает седьмую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги с 30 очками.