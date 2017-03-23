Бельерин: «Венгер многое сделал для меня»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал свой возможный переход в «Барселону». Футболист отметил, что сейчас все его мысли сосредоточены на нынешнем клубе.

«Моя преданность Венгеру стоит гораздо дороже денег. Для меня это очень важно, так как он очень многое сделал для меня.

Да, каждому футболисту лестно слышать об интересе со стороны «Барселоны», потому что это лучший клуб в мире. Даже учитывая, что я воспитанник академии «Барсы», у меня нет особых эмоций на этот счет. Сейчас все мои мысли сосредоточены на «Арсенале», – приводит слова Бельерина Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» в Премьер-лиге 22 матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Ранее сообщалось, что переговоры о переходе Бельерина в «Барселону» начнутся в конце апреля.