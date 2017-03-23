Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бельерин: «Венгер многое сделал для меня»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин прокомментировал свой возможный переход в «Барселону». Футболист отметил, что сейчас все его мысли сосредоточены на нынешнем клубе.

    «Моя преданность Венгеру стоит гораздо дороже денег. Для меня это очень важно, так как он очень многое сделал для меня.

    Да, каждому футболисту лестно слышать об интересе со стороны «Барселоны», потому что это лучший клуб в мире. Даже учитывая, что я воспитанник академии «Барсы», у меня нет особых эмоций на этот счет. Сейчас все мои мысли сосредоточены на «Арсенале», – приводит слова Бельерина Mundo Deportivo.

    В нынешнем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» в Премьер-лиге 22 матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи. Ранее сообщалось, что переговоры о переходе Бельерина в «Барселону» начнутся в конце апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 09:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 марта 2017, 09:53

      Сначала наотрез не буду переходить в Барсу, потом Барса великая команда, дальше это замечательно что такой клуб как Барса интересуется мной, и еще время покажет... Лям 5 еще добавим и все ты сам прибежишь мол я с детства мечтал играть за Барсу! )))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11