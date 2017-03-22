Президент FA выступил со словами поддержки в адрес пострадавших в лондонском теракте

Президент Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк выступил со словами поддержки в адрес пострадавших в теракта в Лондоне. Напомним, сегодня у здания Парламента было совершено нападение, в результате которого погибло как минимум четыре человека.

«Все наши мысли с теми, кого затронул этот ужас. Мы выразим признательность смелым действиям служб безопасности и всем вовлеченным в это происшествие на матче между Англией и Литвой», – сказал Кларк.

Встрече между Англией и Литвой состоится 26 марта в Лондоне и начнется в 19:00 по московскому времени.