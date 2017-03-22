Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Президент FA выступил со словами поддержки в адрес пострадавших в лондонском теракте

    Президент Футбольной ассоциации Англии Грег Кларк выступил со словами поддержки в адрес пострадавших в теракта в Лондоне. Напомним, сегодня у здания Парламента было совершено нападение, в результате которого погибло как минимум четыре человека.

    «Все наши мысли с теми, кого затронул этот ужас. Мы выразим признательность смелым действиям служб безопасности и всем вовлеченным в это происшествие на матче между Англией и Литвой», – сказал Кларк.

    Встрече между Англией и Литвой состоится 26 марта в Лондоне и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.03.2017 22:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11