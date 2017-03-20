Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер заявил, что его будущее в «Арсенале» не зависит от попадания команды в четверку АПЛ

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих перспективах в лондонском клубе. По словам специалиста, его будущее в стане «канониров» не зависит от попадания команды в четверку АПЛ.

    «Я смотрю в будущее, на перспективу. Попадание в четверку – это не тот последний результат, который все решает. Это необязательно будет связано с этим. Я финишировал в четверке 20 раз. Дело не в этом», – сказал Венгер.

    «Арсенал» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: Independent.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2017 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 21 марта 2017, 20:55

      Осталось пропустить на верх Вест Бромвич и Эвертон. Думаю Венгер постарается!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11