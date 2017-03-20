Венгер заявил, что его будущее в «Арсенале» не зависит от попадания команды в четверку АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих перспективах в лондонском клубе. По словам специалиста, его будущее в стане «канониров» не зависит от попадания команды в четверку АПЛ.

«Я смотрю в будущее, на перспективу. Попадание в четверку – это не тот последний результат, который все решает. Это необязательно будет связано с этим. Я финишировал в четверке 20 раз. Дело не в этом», – сказал Венгер.

«Арсенал» на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.