Энрике: «Не думаю, что матч на «Бернабеу» станет решающим в чемпионской гонке»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике признался, что первый гол в ворота его команды в матче 28-го тура испанской Примеры в исполнении «Валенсии» мог оказаться серьезной проблемой, но каталонцы справились, одержав победу со счетом 4:2.

«Мы сыграли вполне неплохо против команды, которая глубоко оборонялась, у нас было достаточно голевых моментов. Считаю, что первый гол доставил нам определенные проблемы. Чтобы отыграться, нам нужно было проявить терпение, а также вернуть свою игру. До последней минуты судьба матча была под вопросом, но все же мы добились отличной победы.

Периодически в нашей игре бывает дисбаланс, но это нормально. Пытаемся минимизировать его за счет более правильного выбора позиций на поле, организации игры и прессинга.

Класико? Не думаю, что матч на «Бернабеу» станет решающим в чемпионской гонке. Сейчас борьба в турнирной таблице очень плотная, а впереди еще достаточно много матчей. Выиграть все тяжело, это практически невозможно», – сказал Энрике.

Матч «Реал» – «Барселона» состоится 23 апреля. После 28 туров «Барселона» занимает в таблице испанской Примеры вторую строчку, отставая от лидирующего «Реала» на два очка. У мадридского клуба есть также игра в запасе.