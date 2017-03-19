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    «Арсенал» хочет подписать вундеркинда «Лестера»

    «Арсенал» проявляет интерес к игроку «Лестера» Тереллу Пеннанту. 14-летний футболист считается в Англии одним из самых многообещающих игроков страны. По информации источника, скауты лондонского клуба активно следят за выступлениями юного нападающего.

    Отметим, что Пеннант может сыграть на обоих флангах атаки и в центре. Футболиста сравнивают с бывшим лидером «Арсенала» Тьерри Анри. Контракт футболиста с командой рассчитан до конца нынешнего сезона, что повышает интерес других клубов к игроку.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.03.2017 08:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +44

      timurrazz 19 марта 2017, 10:06

      что-то слишком много "новых Анри" развелось по всей Европе

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