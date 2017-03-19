«Арсенал» хочет подписать вундеркинда «Лестера»

«Арсенал» проявляет интерес к игроку «Лестера» Тереллу Пеннанту. 14-летний футболист считается в Англии одним из самых многообещающих игроков страны. По информации источника, скауты лондонского клуба активно следят за выступлениями юного нападающего.

Отметим, что Пеннант может сыграть на обоих флангах атаки и в центре. Футболиста сравнивают с бывшим лидером «Арсенала» Тьерри Анри. Контракт футболиста с командой рассчитан до конца нынешнего сезона, что повышает интерес других клубов к игроку.